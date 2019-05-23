Туманные перспективы

Судьба старых домов Боровска не зависит от горожан и местных властей?

Ситуация, разыгравшаяся вокруг судьбы исторической застройки в районном центре, стала, пожалуй, самой острой и обсуждаемой за последнее время. Все стороны конфликта, начиная от местной администрации и заканчивая активистами, желали одного - сохранить наследие города, но никак не могли прийти к общим договоренностям, из­за чего разобраться в происходящем становилось все сложнее от заседания к заседанию.

Внести порядок в этот сумбур должно присвоение Боровску статуса исторического поселения, с четко прописанными рамками дозволенного в отношении вековой застройки и работающими механизмами по ее реставрации и сохранению.

Правда, как выяснилось во время последнего обсуждения, принимать конечные решения по столь важной теме будут уже не местные чиновники и общественники, а эксперты из Министерства культуры.

О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ

Ни для кого не секрет, что в этом году Боровск ждут большие перемены. Присвоение статуса исторического поселения внесет серьезные коррективы как в работу чиновников, так и в привычный уклад жизни самих горожан.

Несмотря на то что принятие этого решения добивались очень давно, до сих пор не утихают споры касательно того, готовы ли боровчане принять на себя все те ограничения, которые накладывает признание домов частью исторического наследия.

На сегодняшний день проект продолжает обсуждаться и согласовываться в Министерстве культуры и уже состоит из четырех томов предписаний и правил, которые подразумевает присвоение статуса исторического поселения. Именно их обсудили на прошедшем недавно в стенах районной администрации заседании. И, как и всегда, ратующим за разные взгляды относительно дальнейшей судьбы города сторонам не удалось избежать полемики.

- Мы всегда выступали за сохранение нашего наследия в пределах изначальных границ города. Это история, которая должна быть неприкосновенна, ведь, по сути, именно в ней заключена душа народа. Никто не мешает городу расти и развиваться дальше, но нужно заботиться и о своих корнях, и о сохранении памяти прошлых поколений, - высказался один из главных защитников старины, художник Владимир КОБЗАРЬ. Как и всегда, среди присутствующих нашлись и те, кому постановка на передний план прошлого кажется ошибочной, поскольку, прежде всего, необходимо думать о будущем. Например, извечный оппонент Кобзаря во всех прошлых дискуссиях архитектор Юрий РЯЗАНЦЕВ, рассказавший, что из грядущих изменений беспокоит его больше прочего. - Я, бесспорно, выступаю за сохранение исторических объектов, но любое дело можно довести до абсурда, и это меня очень пугает. Нельзя забывать, что, занимаясь охраной культурного наследия, нужно учитывать интересы самих боровчан. Меня сильно волнует вопрос, связанный с новым строительством, - от этого нам не уйти, и поэтому важно понять, с какими ограничениями мы столкнемся. В городе должна развиваться инфраструктура, а иначе мы придем к тому, что поселение будет существовать для туристов, а не для местных жителей, - отметил Юрий Евгеньевич.

Обе позиции имеют право на существование и подкреплены достаточно весомыми и логичными аргументами, однако пока что о каких-то конкретных решениях или предложениях речи не идет. Экспертам еще только предстоит изучить все четыре тома, сойтись на итоговом списке исторических зданий и обсудить порядок проведения с жильцами ремонтных работ или перепланировок.

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ

Однако есть один нюанс, который добавляет всем прошедшим с октября событиям и обсуждениям легкий оттенок фарса. А именно, что все недовольства, предложения и корректировки боровских активистов, за какой бы лагерь они не выступали, могут просто оставить за бортом, ведь итоговое решение будут принимать эксперты из Министерства культуры РФ, занимающиеся разработкой проекта.

- Работа проводится очень большая, ведь нужно учесть тысячи нюансов, поэтому занимаются этим профессионалы. Со своей стороны все пожелания, несогласия и дополнения вы можете направить специалистам министерства, и они обязательно примут их к сведению, - отметил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.

Но, с другой стороны, никто не гарантирует, что все поступившие письма просто не уберут в самый дальний ящик стола. В свете этого вспоминая все прошлые скандалы, ссоры и жаркие дискуссии, невольно задаешься вопросом - а зачем, собственно, все это было? Потратив бесценное время на взаимные претензии, общественники и местная администрация за прошедшее с октября время так и не смогли сделать ничего существенного. Безусловно, теперь и активисты, и чиновники отметят, как хорошо, что Боровск получит новый статус, ведь принятие этого решения соответствует именно их интересам, но итоговый счет противостояния двух лагерей можно назвать нулевым.

Судьбой районного центра займутся люди из профильной структуры, наверняка прекрасно разбирающиеся в своей работе, но для которых Боровск - просто еще одно маленькое поселение из огромного перечня. И гарантировать, что после принятия проекта и его вступления в силу горожане не столкнутся с ворохом проблем не может никто.

Впрочем, как показывает практика, наверняка тут же найдется кто-то, обещающий с наскока решить их все разом только для того, чтобы его имя почаще мелькало в газетах и на телевидении, но это уже совсем другая история.

Семен ФРОЛОВ

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