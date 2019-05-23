Подпишитесь за будущее!

Каждый человек живет ради будущего, а будущее - это дети. Все то, что мы делаем в своем семейном микромире или в масштабах целого города, унаследуют они - наши дочери и сыновья. И если от родителей зависит, какие человеческие качества приобретут те, кто через десяток лет будут взрослым поколением города, то на муниципалитете лежит ответственность за создание условий для развития гармоничных и целеустремленных личностей, как бы пафосно это не звучало.

Жители улицы 50 лет Октября в Балабанове, где 22 мая прошла встреча главы администрации Сергея ГАЛКИНА с населением, наряду со своими локальными проблемами обозначили и эту - общегородскую. С одной стороны, в поселении есть все, для того чтобы дети и молодежь могли заниматься спортом и творчеством, причем как на уровне кружков, так и профессиональных секций и школ. Однако имеющихся возможностей уже недостаточно для полного охвата.

Люди говорили о том, что Дом детского творчества, который когда-то базировался в одном из домов их микрорайона, переселили на улицу Лермонтова. Конечно, там тоже живут дети, и они должны иметь возможность получать допобразование в шаговой доступности. Но для основной части города местоположение ДДТ не только далекое, но и опасное - через оживленную трассу А-108. Чего уж говорить о музыкальной школе, добраться до которой через еще более пугающую родителей железную дорогу бывает невозможно, поскольку РЖД бесцеремонно перекрывает наземный переход составами. Остаются только старичок Дом культуры да спорткомплекс, работающие на грани своих возможностей. Отмечали горожане и то, что все имеющиеся для досуга площади - старое наследие и за последние десятилетия в Балабанове не построили ни одного нового объекта культуры и спорта.

К сожалению, жители правы. Но это не значит, что муниципалитет не предпринимал попыток изменить ситуацию. Как минимум последние пять лет Балабаново пытается стать участником различных федеральных и областных программ, без которых построить масштабные объекты невозможно. И сейчас у нас есть шансы реализовать сразу два проекта - строительство современного культурного центра и спорткомплекса с бассейном. Появятся они или нет, зависит не только от работы администрации и депкорпуса, но и от каждого горожанина, поскольку именно своим именем в подписных листах они подтверждают, что данные объекты будут востребованы. А потому, не отворачивайтесь, пожалуйста, от активистов, которые сейчас собирают подписи под обращением к губернатору, ведь все это ради будущего, ради наших детей!

Cветлана Зацаринная

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