Спортивный сезон в районе завершился яркими победами и перспективными планами

Так сложилось, что большинство состязаний и турниров заканчиваются к началу лета, когда спортивные учреждения и секции закрываются на летние каникулы. Это лучшее время для того, чтобы подвести итоги, наградить победителей и сделать правильные выводы.

А чтобы не потеряться в калейдоскопе событий, журналисты «Недели» попросили заместителя директора ДЮСШ «Звезда» Дмитрия ЧЕРНОВА рассказать о самых ярких моментах в спортивной жизни района за последние месяцы.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Одним из главных сюрпризов уходящего сезона стал успех БК «Балабаново». На настоящий момент в Межрегиональной любительской баскетбольной лиге нашей области выступает девять команд. Шесть из них представляют Калугу, две - Обнинск и одна - Балабаново.

Защищать честь Боровского района на этих соревнованиях спортсмены решили еще в прошлом году, но с наскока спортивный олимп балабановскому клубу покоряться отказался.

- Честно сказать, это был настоящий провал. Мы смогли занять лишь 8-е место, но это нас не сломило. Как говорится, отрицательный опыт - тоже опыт. Мы сделали правильные выводы, более ответственно подошли к тренировкам и играм, а также усилили наш состав - кроме балабановцев в клуб добавились ребята из Жукова и Малоярославца, и команда заиграла совсем по-другому, - рассказывает один из членов команды, замдиректора ДСЮШ «Звезда» Дмитрий Чернов.

Игры нового сезона стартовали в ноябре и завершились только пару недель назад. Несмотря на наличие в названии лиги формулировки «любительская», накал страстей и организация соревнований мало чем уступают профессиональным турнирам. Команды играют по круговой системе, сначала принимая оппонентов на своей площадке, а затем выезжая уже в город своих соперников. Учитывая, что сами матчи проходят исключительно в выходные дни, тренироваться спортсменам приходилось после работы на буднях.

Успеха при таких нагрузках достигают не только благодаря физической подготовке или мастерству, но и за счет командного духа, а он у балабановских ребят оказался покрепче, чем у многих других. Во многом именно благодаря сплоченности и грамотной командной игре им и удалось завоевать бронзовые медали.

Матч за третье место команда из Боровского района играла против клуба из наукограда «ОИАТЭ», который можно назвать международным, ведь в него входит несколько ребят из других стран. Разбирая личное мастерство баскетболистов, можно сказать что студенческая команда имела больше шансов на успех, ведь в ее составе играет и лучший «бомбардир» турнира - Андрей ЗУЙКОВ. Однако вопреки статистике, победа со счетом 46-53 осталась именно за балабановским клубом, игроки которого слаженно противостояли нападению соперника и грамотно использовали его слабые места.

- Мы очень довольны результатом, ведь он говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении и нужно продолжать работать в таком же ключе. Третье место в такой напряженной борьбе - повод для гордости, но мы ни в коем случае не намерены им ограничиваться и в следующем сезоне настроены побороться за медали более высокого достоинства, - поделился планами Чернов.

ДОЛГОЖДАННЫЕ МЕДАЛИ

Впрочем, при всем обилии поклонников баскетбол все-таки уступает по количеству фанатов такой «игре миллионов», как футбол. Правда, прошедший в апреле турнир среди мальчиков 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения больше запомнился боровчанам не яркими победами и зрелищными голами, сколько неразберихой с наградами и переносом их вручения.

- Ситуация получилась некрасивая, но мы сделали выводы, и больше такого не повторится. Задержка произошла из-за того, что полномочия по закупке наград передали ФОКу в самый последний момент, а торги по закону длятся строго отведенное время, из-за чего к окончанию турнира медали не успели купить. Чьей-то вины или тем более умысла здесь нет, но перед юными спортсменами было неудобно, - прокомментировал Чернов.

Сами же футболисты, кажется, обиды на чиновников не затаили и прошедшей недавно в Совьяках церемонией награждения остались довольны. К слову, место для вручения трофеев было выбрано неспроста, ведь именно команда этого поселения показала себя самой достойной и заняла первую ступень пьедестала.

Что примечательно, тренируют их на добровольной основе родители игроков, при этом таких одаренных тренеров в районе еще поискать, и заманить совьяковских наставников в ФОК пытаются уже не первый месяц.

- Я думаю, успехи ребят из этого поселения говорят сами за себя. Очень высокий уровень игры и слаженность в команде. Дети не просто гоняют мяч по полю, а действительно разыгрывают комбинации и чувствуют партнеров на площадке. Во многом это заслуга наставников. Мы уже давно предлагали им пройти обучение и официально стать тренерами, но пока получили отказ, - отметил Дмитрий.

Всего же в обеих возрастных категориях турнира выступило по 8 команд из разных населенных пунктов.

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ

Но если с юными дарованиями в районе проблем нет, то достижения муниципалитета на более взрослых и серьезных соревнованиях можно назвать весьма скромными. По мнению Чернова, чтобы добиться успехов, необходимо изменить сам принцип подготовки к соревнованиям, который в настоящий момент выглядит довольно несуразно.

- Сказать по правде, уровень показываем довольно слабый. Ситуация обстоит так, что мы сначала отправляем спортсменов защищать честь района на уровне области, а потому уже после завершения региональной спартакиады у нас начинаются профильные соревнования. Так, конечно же, быть не должно, и сначала нужно проводить отборочные состязания, чтобы дальше проходили только лучшие из лучших. Поэтому в следующем спортивном сезоне мне хотелось бы выйти с инициативой организовать нашу, внутрирайонную спартакиаду среди всех поселений, чтобы был максимальный охват участников, и мы точно знали, на что можно делать ставку и над какими видами еще предстоит поработать, - поделился мнением Чернов.

Подобный подход действительно выглядит гораздо логичнее, и почему до этого тренировки и соревнования проходили в такой странной последовательности - большой вопрос.

В целом же год для боровских спортсменов выдался очень насыщенным на события. При этом приятно видеть энтузиазм тренеров и самих участников различных соревнований, а кроме того, настоящую волю к победе, которая не дает опустить руки даже после сокрушительных поражений.

Все это вместе с правильным подходом к организации тренировочного процесса и грамотной работой над ошибками обязательно выльется в новые достижения, ну а боровчане со своей стороны должны искренне переживать и поддерживать своих любимцев, будь то футбольный матч между школьниками или областной турнир среди профессионалов.

Степан ФЕДОРОВ

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