Эконом-вариант

«Дивный берег» на Страдаловке начнут создавать своими силами.

Прибрежная и лесопарковая зона реки Страдаловки - не только любимая зона отдыха жителей Балабанова. Это место, где в последнее время произошло несколько нехороших историй, заставивших горожан с опаской относиться к прогулкам на территории, знакомой с детства.

Как считает глава администрации Сергей ГАЛКИН, происходит это потому, что данное место по факту является беспризорным. Создать условия для исправления этой ситуации городские власти решили своими силами, не дожидаясь, когда разработанный проект благоустройства «Дивный берег» получит поддержку федерального бюджета.

НА БУМАГЕ

Минувшей весной балабановский муниципалитет второй год подряд принимал участие во Всероссийском конкурсе малых городов России, проводимом Минстроем РФ. Как и остальные участники, он представил свой проект благоустройства территории, который хотел бы реализовать за федеральные средства. К сожалению, мечты о восьмидесяти миллионах не осуществились, а потому создание зоны отдыха на реке Страдаловка под названием «Дивный берег» пока так и осталось на бумаге.

Отметим, что администрация Балабанова дважды участвовала в федеральном конкурсе с одной и той же территорией. В 2018-м году это был проект, разработанный выпускниками архитектурного института, теми, кто спланировал благоустройство территории за городским Домом культуры и сквера на улице Кооперативной, тоже не реализованными на данный момент.

СОЗДАТЬ И СОХРАНИТЬ

Чтобы воплотить все задумки проектировщиков «Дивного берега», городскому бюджету пришлось бы не один год графу «благоустройство» направлять исключительно на воплощение данной идеи. А потому администрация города не собирается отказываться претендовать на федеральные миллионы впредь.

Однако ожидание манны небесной не способствует созданию комфорта и безопасности в окрестностях единственного водоема города. А потому наводить порядок здесь глава администрации Сергей Галкин предложил своими силами.

- Реализовать такой большой проект силами городского бюджета нам не по силам. Но надо наводить на этой территории порядок, создавать условия для отдыха горожан на природе. Одновременно с этим необходимо продумать систему видеонаблюдения. В противном случае, все наши старания просуществуют недолго, - отметил Галкин на совещании, организованном им на минувшей неделе на берегу реки.





ПО ХОДУ

Спланировать работы по благоустройству зоны отдыха градоначальник пригласил своего зама Михаила ИВАНОВА, а также депутатов, входящих в состав комиссии по городскому хозяйству, - Дмитрия ГУСЬКОВА и Светлану ЗАЦАРИННУЮ. Вместе они прошли по территории, которую предстоит благоустроить уже в этом году.

В конце улицы Речной (на ней, кстати, тоже сделают дорогу) благоустроят парковку. Для этого город планирует изъять землю, которую путем самозахвата присоединил владелец крайнего участка, а также расчистить площадку, где сейчас отдыхающие оставляют свой транспорт.

Спуск к берегу реки, который в межсезонье превращается в скользкую глиняную горку, сделают удобным и безопасным.

- Чтобы создать условия для пеших прогулок, но не нарушить природного баланса, мы создадим здесь экологическую тропу. Она будет выполнена из щепы, которую сейчас окрашивают для обустройства клумб. Мы ее красить, конечно, не собираемся, все должно быть естественно, - прокомментировал Дмитрий Гуськов, предприятие которого является обладателем муниципального контракта по благоустройству.

Далее дорогу для прогулок обустроят по высокому берегу реки. Материалом для исполнения работ, вероятнее всего, станет асфальтная крошка.

Подъезды к водной зоне администрация планирует перекрыть с трех сторон: от улицы Речной, от совхоза «Боровский» и пионерлагеря. При этом условия для подъезда машин экстренных служб будут созданы.

ВНИМАНИЕ К ОТДЫХАЮЩИМ

Учитывая, что зону Страдаловки для отдыха выбирают также любители активного отдыха, на берегу восстановят волейбольную площадку и отсыплют пляж песком. А чтобы сохранить в целости все, что будет сделано, на территории установят видеонаблюдение, работающее в онлайн-режиме. Неприземленными пока остаются два вопроса: каким должен быть туалет и стоит ли создавать кострища.

Что касается клозета, то старая конструкция уже исчерпала свой резерв, следовательно, ей нужна замена. Но будет ли это очередной стационарный объект или биокабинки, участники речного совещания пока не договорились.

Вопрос о создании барбекю-зон озвучила председатель комиссии по городскому хозяйству Светлана Зацаринная.

- Люди круглый год жгут костры на Страдаловке. Прожженные плеши уже сейчас видны по всему берегу. Поэтому надо подумать, как контролировать это. Возможно, стоит рассмотреть вопрос создания кострищ, чтобы отдыхающие понимали, где они могут разводить костер без вреда лесопарковой зоне. Конечно, перед принятием такого решения необходимо изучить юридическую сторону вопроса и посоветоваться с пожарными, - уточнила Зацаринная.

Реализовывать планы, оговоренные в ходе совещания, будут уже в этом году. Естественно, это не проект глобального благоустройства, как «Дивный берег», но такого внимания данной территории город никогда ранее не оказывал. При этом все задуманное - не точечные работы, а часть комплексного планирования, в которое также вошли новая лыжная трасса и дорога вдоль лагерей, где также запланировано проложить экологические тропы.

Иван КРЕЧЕТ

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