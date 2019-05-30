Не про вашу честь

Кривских первоклассников оставили без последнего звонка.



Несмотря на то, что в школе мы проводим как минимум девять лет своей жизни, запоминающихся моментов среди череды уроков и каникул не так уж и много. Самые яркие эмоции и впечатления обычно приходятся на первый и самый последний года обучения, и есть один праздник, который объединяет и первоклашек и выпускников - Последний звонок.

Однако, в школе деревни Кривское почему-то было решено, что вопреки всем традициям, малышей можно оставить за бортом торжества, пригласив на линейку лишь несколько «избранных» первачков.

ИСПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Большинство читателей, абсолютно независимо от возраста без труда вспомнят свое прощание со школой. Белые банты, пышные букеты, трогательные стихи и, конечно же, первоклассница на плечах выпускника, дающая последний для покидающих стены образовательного учреждения ребят последний звонок.

Это очень трогательный момент для школьников всех возрастов, но в кривской школе почему-то было решено, что праздник этот имеет значение только для выпускников, а малыши могут прекрасно обойтись и без него.

- Нам позвонили вечером за день до линейки и сказали, чтобы наш ребенок не приходил, потому что за ним некому будет присматривать. И это при том, что мы готовились заранее, рассказывали ему как это было в наше школе, репетировали как он будет вешать колокольчик старшекласснику, даже пирожные заказали для чаепития, а теперь наших детей просто лишили возможности пережить этот праздник. Выбрали девять человек из класса, которые рассказывают стихи, а остальных решили не приглашать, - негодует мама одного из первоклассников Наталья КАЛИНИНА.

С её словами согласились и многие другие кривчане, которые после звонка директора решили обратиться в региональное министерство образование. Активность родителей привела к тому, что ребятам все-таки предложили прийти постоять на линейку, но праздничное настроение уже было испорчено.

- На самом деле никто не говорил, что детям нельзя приходить. Они могли прийти вместе с родителями, которые бы за ними приглядывали. Дело в том, что в классах у нас почти по тридцать человек, а ведущий первый учитель находится на учебе. В таких условиях первоклашки могли не присутствовать, ведь линейка проводится для выпускных классов, поэтому обязательно пригласили тех, кто читает стихи, а какой смысл в том, чтобы ребята просто пришли и посидели на стульчиках, для них ведь от этого ничего не изменится, - отметила директор образовательного учреждения Елена СЕЛЕЗНЕВА.

ВОПРЕКИ ТРАДИЦИЯМ

Интересно, что сами мамы и папы изначально были не против приглядывать за своими чадами, но об этом компромиссном варианте им никто не сказал. Рассудить конфликтную ситуацию мы попросили главу отдела образования района Людмилу СИЛАЕВУ, которая высказалась в поддержку родителей.

- Честно сказать, ситуация непростая. Я разговаривала с Еленой Михайловной, и она меня заверила, что дети могли прийти. Но, как говорится, нет дыма без огня, и я считаю, что праздник есть праздник и первоклассники его неотъемлемая часть. Дети маленькие, они еще горят школьной жизнью и им хочется принимать в ней участие. И поэтому не допускать их это в корне неправильная позиция, тем более, что речь идет не о самой многочисленной школе в районе,- отметила Людмила Михайловна.

Действительно, подобное решение смотрелось бы более приемлемым для более загруженных образовательных учреждений, но даже там первоклашки оказались желанными гостями на празднике.

Например, в «первой» балабановской школе, которая является самой большой по количеству учеников в городе, малыши активно поздравляют своих старших товарищей.

- У нас последний звонок это можно сказать священная традиция. И самые маленькие ребята, и выпускники друг друга поздравляют, оставляют напутствия, готовят творческие номера. Помимо традиционного колокольчика у нас есть еще такая церемония, как передача ключа от школы от 11-го класса первому, чтобы ребята почувствовали важность этого момента и свою ответственность за школу, - рассказала завуч образовательного учреждения Татьяна ЕРОХИНА.

Очень жаль, что кривские ребята вместо этого светлого праздника получили лишь разочарование и расстройство, и хочется верить, что в будущем руководство школы сделает выводы из получившегося недоразумения и сегодняшние первоклашки хотя бы в год своего выпуска смогут сполна прочувствовать всю важность последнего звонка.

Степан ФЕДОРОВ

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