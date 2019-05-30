Вода «живая» и «мертвая»

СЭС выявила еще один потенциально опасный источник в Боровском районе.



Загрязнение природного источника в Русинове стало одной из самых обсуждаемых тем в начале года. После этого негодующие из-за случившегося боровчане потребовали от чиновников провести проверку всех прочих родников в районе.

В администрации обещали заняться данным вопросом, как только сойдет снег. Но на сегодняшний день эксперты обследовали лишь места забора воды в Боровске и повторно заглянули в ныне перекрытый русиновский источник.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Природные родники в Боровском районе пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у гостей из других регионов. Особенно число желающих набрать студеной и чистой воды возрастает в жаркие месяцы, однако, так ли уж безопасны самые излюбленные у населения источники?

Особенно остро этот вопрос встал после того, как в начале года в СЭС обратились жители районного центра, пожаловавшиеся на то, что подхватили инфекцию после употребления воды, набранной в источнике рядом с храмом в Русинове. Проведенные специалистами анализы подтвердили опасения, обнаружив в самом популярном и облагороженном источнике Боровского района кишечную палочку.

После этого администрация Ермолина издала постановление, согласно которому ограничила доступ к роднику, а по указанию настоятеля расположенного здесь же храма и вовсе было решено перекрыть желоба. Так риски новых случаев заражения были сведены к нулю, страсти улеглись, а чиновники заверили, что не снимут запрет с источника, пока не удостоверятся в полной безопасности.

- Наше постановление будет действовать до тех пор, пока мы не получим от экспертов официального заключения о том, что здоровью людей больше ничего не угрожает. Забор проб проходил еще в прошлом месяце, но мы до сих пор не получили новой информации, - отметил глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ.

А вот в СЭС информацию опровергли, заявив, что результаты давно готовы и уже отправлены чиновникам.

К сожалению, порадовать боровчан, очень болезненно воспринимающих ситуацию вокруг русиновского источника, специалистам нечем, и надеяться на то, что в ближайшее время родник снова начнет функционировать, не стоит.

- Как я говорил ранее, очистка воды - процесс довольно долгий, и даже если очаг загрязнения был устранен, пройдет еще достаточно много времени, прежде чем показатели достигнут нормы. Что же касается прочих источников, расположенных дальше по склону, то ближайший к перекрытому родник тоже вызывает у нас опасения. Пока микробное число в установленные рамки укладывается, но значения пограничные. А в тех, что расположены поодаль, вода абсолютно чистая, и вопросов к ее качеству никаких, - рассказал главный санитарный врач района Виктор БАГРОВ.

ЕЩЕ ОДИН

Что же касается намерения районных властей провести проверки прочих популярных у населения родников, то до сих пор из всех поселений с просьбой провести тесты обратились только боровские чиновники.

- Мы проверили самые популярные источники в городе и заметили интересную закономерность. Вопреки распространенному мнению, что, дескать, чем дальше от цивилизации находится ключ, тем он чище, самые лучшие показатели получились в тех местах, где они обустроены, за ними следят и заботятся об их состоянии, а не где они предоставлены самим себе, - отмечает Виктор Петрович.

Чистейшая, по мнению экспертов, вода течет из родника, расположенного на улице Энгельса. Что касается таких популярных у местных жителей мест, как Текижи и Высокое, то к ним у специалистов тоже не нашлось никаких претензий. Все показатели укладываются в установленный норматив безопасности.

А вот источник на улице Мира, расположенный в овраге и постепенно зарастающий травой, уже не тот, что прежде: общее микробное число в образце составило 119, при приемлемом показателе в 100, а также определено наличие кишечной палочки. Вся эта информация доведена до местной администрации, которой теперь предстоит позаботиться об ограничении доступа к проблемному источнику.

Что касается других поселений Боровского района, то они так и не подали заявки в СЭС на проверку безопасности источников питьевой воды на своих территориях. На путь исправления пока встали только в Балабанове, где из-за забывчивости подчиненных главе администрации пришлось второй раз напоминать о необходимости провести лабораторные исследования воды в роднике на Страдаловке.

Степан ФЕДОРОВ

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