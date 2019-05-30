Директор УК «РЭУ-1» Руслан Жадьков предложил жителям жаловаться, куда надо

В Балабанове с 20 мая по телефону 6-16-18 начала работать круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Правда, жаловаться о проблемах, возникших в доме, на этот номер могут не все жители многоэтажек, а только те, чьим жильем управляют компании «РЭУ» под руководством Татьяны МАЛАШИНОЙ и «РЭУ-1» - Руслана ЖАДЬКОВА.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

Иметь свою диспетчерскую службу частных коммунальщиков обязал закон. С 1 марта каждая компания должна была заявить о наличии круглосуточного телефона, по которому жители могут сообщать о возникших в доме проблемах.

Ранее такие звонки поступали на телефон единой диспетчерской службы города, а уже потом передавались в УК.

- Эту работу наша ЕДС не должна была выполнять, так как она не относится к полномочиям муниципалитета. Но поскольку никакой альтернативы жителям не предложили, мы пошли на уступки, - напомнил замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ.

Однако изменения в законе не оставили УК шансов на такую «господдержку», хотя изначально администрация искала варианты совмещения работы ЕДС.

- Мы думали, что сможем решить этот вопрос взаимовыгодно. Город предоставляет помещение и персонал, УК финансируют эту работу. Так получилось бы дешевле для бюджета города. Но, изучив вопрос с юридической стороны, мы поняли, что законных оснований для таких действий у нас нет, и отказались от идеи объединения, - дополняет Михаил Иванов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

Тем не менее с 20 мая популярность городская диспетчерская не потеряла, и в нее продолжают звонить горожане со своими проблемами.

- Со своей стороны мы провели оповещение горожан: вешали объявления и публиковали информацию в социальных сетях. Но, по-видимому, не все прочитали об изменениях. За десять дней существования новой службы и нового номера, конечно, жители не успели «переключиться». Поэтому сейчас часть звонков по-прежнему идет в городскую ЕДС. Но мы уже попросили диспетчеров сообщать позвонившим новый номер, по которому теперь круглосуточно принимаем обращения, - рассказывает директор УК «РЭУ-1» Руслан Жадьков.

Несмотря на то что, по словам частного коммунальщика, прежний принцип работы устраивал все УК, теперь возникли накладки.

- Мы обязаны регистрировать каждое обращение граждан, вносить его в электронный журнал. Когда жители звонят по телефону новой АДС, то это происходит автоматически. А когда сообщения нам передают из городской службы, приходится вносить данные с опозданием. Но, я думаю, этот переходный период скоро закончится, и мы заработаем четко. А потому хочу еще раз напомнить нашим жителям, чьи дома находятся в управлении у УК «РЭУ-1» и «РЭУ», что мы готовы оперативно реагировать на их обращения, поступающие по телефону: 6-16-18, - уточнил Руслан Жадьков.

Отметим, что наличие городской ЕДС, расположенной в администрации города, обусловлено требованиями комиссии ГОиЧС. Она должна регистрировать заявления, касающиеся чрезвычайных ситуаций общегородского масштаба, таких как аварии на электроподстанциях, водопроводных сетях и скважинах и т. п.

Анна КНЯЗЕВА

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