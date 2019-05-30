В Балабанове готовятся к наплыву принцесс

День защиты детей, который отмечают 1 июня, в Балабанове обещает стать особенным. На этот раз организаторы решили охватить своими мероприятиями не только маленьких горожан, но и взрослых, в душе которых живет ребенок.

Детский праздник в Балабанове будут отмечать два дня, чтобы все без исключения маленькие балабановцы смогли получить заряд положительных эмоций.

- В Доме культуры в творческих коллективах занимается много детей, и по традиции в конце сезона они выступают с отчетным концертом, он состоится 31 мая. Поэтому зрители смогут окунуться в атмосферу праздника уже в этот день: посмотреть концерт и поучаствовать в мастер-классах. А 1 июня и наши юные артисты вместе со всеми отметят этот замечательный праздник, -рассказывает директор ДК Ирина НИКИФОРЕНКО.

То, что первый день лета не останется незамеченным, понятно уже сейчас по намерениям организаторов охватить широкую возрастную категорию, включая тех, кто уже официально попрощался с беззаботным детством.

- В преддверии праздника мы впервые объявили о проведении парада принцесс, и эта идея привлекла внимание не только детей. Поэтому мы решили не вводить возрастных ограничений. Почему бы и нет?! Ведь в каждом взрослом живет ребенок. Участники парада пройдут по улицам города от сквера Победы к Дому культуры. Уже на площади у ДК они ступят на красную ковровую дорожку и примут участие в сказочной фотосессии. Парад не носит конкурсный характер, соответственно, и призы не предусмотрены. Это не конкурс костюмов. Наша задача состоит в том, чтобы каждый участник почувствовал себя героем доброй сказки, - рассказывает Ирина Никифоренко.

Однако шествием высоких персон в Балабанове решили не ограничиваться и придумали еще несколько новых «фишек», которые должны, как говорится, «зайти» зрителям.

- Мы объявили турнир по БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ, все условия участия в нем описаны в группе Дома культуры Балабанова в «ВК». У нас уже есть идеи модификаций этого развлечения и парада принцесс на следующий год, а потому, надеемся, что они станут традиционными, - делится директор ДК.

Кроме этого, на площади разместят несколько сказочных фотозон. И еще одной новинкой станет двухчасовая анимационная программа «Вооброжариум профессора Киселя и доктора Пробиркина». Юные горожане увидят крио-шоу, азотные взрывы, дыхание дракона, мыльные пузыри. Самые активные участники смогут в конце праздника полакомиться свежеизготовленным крио-мороженым в крио-кафе, а завершится программа бумажной дискотекой.



Анна КНЯЗЕВА

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