Каникулы по правилам

Балабановских школьников весь год готовили к безопасным каникулам.



За окном явно ощущается приближение лета - пора долгих школьных каникул. На три месяца юные боровчане выйдут из-под надзора своих преподавателей и будут наслаждаться отдыхом, зачастую организовывая себе досуг самостоятельно.

И в этой ситуации остается надеяться, что уроки безопасности, проводимые с детьми на разных площадках, не прошли даром.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

О правилах поведения на дорогах и рядом с ними детям регулярно рассказывали в течение года, однако период летних каникул - особое время. Увлеченные играми юные боровчане не всегда обращают внимание на то, что происходит вокруг. А потому особенно важно, чтобы бдительность не покидала их ни при каких обстоятельствах. Тем более что этот год был богат на различные трагедии, начиная от гибели людей на железнодорожных переходах и случаем с наездом школьного автобуса на одну из учениц в Ермолине.

Важность разъяснительной работы отлично понимают в образовательных учреждениях, особенно в тех, которые соседствуют с оживленной проезжей частью.

- Нас к проведению такой профилактики ежегодно обязывает расположение учебного заведения. Многим ребятам по дороге на занятия приходится переходить дорогу, и поэтому важно, чтобы они были подготовлены. Специализированные классные часы у нас проводятся не только для самых маленьких, но и для учеников средних классов. Кроме того, периодически раздаем им светоотражающие знаки, чтобы детей было лучше видно на улице в темное время суток. Большую помощь нам оказывают сотрудники ГИБДД. Ведь когда детям о правилах рассказывает человек в форме, они лучше воспринимают информацию, чем из уст уже знакомого им педагога. И я надеюсь, что наше сотрудничество с инспекторами в будущем будет только теснее, а информация, полученная ребятами во время таких встреч, пойдет им на пользу во время приближающихся каникул, - рассказал директор балабановской школы № 3 Виктор ЛОКТЮХИН.

НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Необходимость проведения «ликбезов» о правилах поведения в городе детей в летний период не раз становилась темой различных совещаний. Впрочем, участвовать в просвещении юных боровчан - задача не только лиц, ответственных за сферу образования, но и родителей. В конце концов, именно мама и папа являются для ребенка теми ориентирами, на которые он равняется в первую очередь, и преподаватели призывают родителей не забывать об этом.

Например, в балабановской школе № 1 большое внимание уделяют именно работе с родителями учеников. Образовательное учреждение находится в центре города, и чтобы попасть в него, ребятам каждый день приходится переходить проезжую часть, поэтому здесь правилам дорожного движения в воспитательной работе уделяют большое внимание.

- Мы регулярно проводим классные часы, на которые у нас приглашаются сотрудники ГИБДД, и сами учителя стараются напоминать детям о безопасности на дороге. Но также очень важно, чтобы подобные беседы проводили и в семьях. На общешкольном родительском собрании тоже поднимается эта тема. Мы приглашаем дорожного инспектора, который рассказывает, на какие нюансы следует обращать внимание, о чем говорить с ребенком в первую очередь и почему важно делать это регулярно. Так что, надеюсь, наши дети и родители хорошо подготовлены к летнему периоду, - рассказала заместитель директора школы № 1 в Балабанове Татьяна ЕРОХИНА.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Лучше всего ребенок воспринимает информацию через игру, а потому такой подход к пропаганде правильного поведения в городе, полном опасностей, в Балабанове тоже взяли на вооружение. Большим опытом в этой работе обладает коллектив балабановского ДК во главе с его директором Ириной НИКИФОРЕНКО.

- У нас есть три больших интерактивных программы, в которых в игровой форме рассказываем ребятам о правилах дорожного движения. На базе летних школьных «площадок» мы совместно с ГИБДД проводим познавательную игру «Осторожно, дети». Приезжает настоящая служебная машина с «мигалками», вместе с детьми в конкурсах принимают участие их родители, а также веселые костюмированные персонажи. Также все лето у нас проходят мультпоказы, перед началом которых мы запускаем многосерийный фильм «Инспектор Пддейкин», в котором обыграны разные ситуации на дороге. Но самой большой по охвату остается включенный в программу летних праздников «Выходи во двор гулять» конкурс «Живые знаки», - отметила Ирина Александровна.

Также в этом году было принято решение закупить для участников конкурсов специальные полезные призы - светоотражающие браслеты и прочие аксессуары, которые пригодятся школьникам в темное время суток.

В целом же хочется отметить, что и игровые часы, и строгие беседы преследуют одну цель - напомнить ребятам, что во время каникул они подобно взрослым сами несут ответственность за свою безопасность. И хотелось бы верить, что ребята отнесутся к этим урокам со всей серьезностью, чтобы лето в Боровском районе прошло без неприятных ситуаций, оставив только позитивные эмоции.

Степан ФЕДОРОВ

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