Прокуратура Боровского района направила в суд уголовное дело по сносу исторического здания

Скандал, всколыхнувший Боровский район два года назад, на днях вновь напомнил о себе. На этот раз поводом стала информация о том, что заместителем прокурора Боровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о сносе здания в центре Боровска и направлении материалов уголовного дела в суд.

Как принято, до вынесения решения суда прокуратура не называет фамилий фигурантов дела. Но жителям Боровского района и так не составляет труда сложить дважды два, чтобы понять, о ком именно идет речь.

ДВУМЯ ГОДАМИ РАНЕЕ

Как следует из официальных документов, в производстве следственного отдела ОМВД России по Боровскому району находилось уголовное дело, возбужденное в сентябре 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ «Повреждение выявленного объекта культурного наследия». Основанием, послужившим возбуждению уголовного дела, стали материалы прокуратуры Калужской области, которые в порядке ст. 37 ч. 2 п. 2 УПК РФ были направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Органами предварительного расследования установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью на основании договора купли-продажи приобрел в собственность юридического лица нежилое здание, расположенное на территории города Боровска, которое входит в состав (является частью) выявленного объекта культурного наследия в г. Боровске «Ансамбль площади Ленина, 18-19 вв.». Будучи осведомленным, что указанное здание является частью выявленного объекта культурного наследия и не может быть использовано в соответствии с замыслом директора ООО в коммерческих целях в качестве общественного здания, предназначенного для размещения гостиницы и многопрофильной клиники без существенного изменения внешнего облика здания, в мае 2017 года дал указание работникам на снос здания. В результате этого объект был полностью уничтожен, - рассказывает старший помощник прокурора Боровского района Марина Гурова.

ДОРОГАЯ ПОТЕРЯ

Это решение оказалось дорогим во всех отношениях: как для истории Боровска, так и для кошелька бизнесмена. Стоимость реставрационно-восстановительных работ выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль площади Ленина, 18-19 вв.», который уже два года находится в разрушенном состоянии, составляет более 20 миллионов рублей. Как считает прокуратура Боровского района, с учетом собранных органами предварительного расследования доказательств, вина обвиняемого доказана.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность ввиду того, что преступление относится к категории преступлений против общественной нравственности, в уголовном судопроизводстве является редким. Следственными органами в ходе расследования проведена комиссионная историко-культурная судебная экспертиза, по результатам которой, несмотря на отсутствие выявленного объекта культурного наследия, представилось возможным установить и доказать его историческую ценность, - поясняет Марина ГУРОВА.

Уголовное дело, направленное в суд 5 июня, только предстоит рассмотреть суду. Однако если Фемида согласится со стороной обвинения, директору ООО, фамилия которого слишком хорошо известна, чтобы ее называли, по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Повреждение выявленного объекта культурного наследия» грозит наказание в виде штрафа в размере до 3 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Согласитесь, весьма нерадужная перспектива за одно непросчитанное наперед решение.

Иван КРЕЧЕТ

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