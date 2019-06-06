Александра Козлова отправили добывать деньги

Денег никогда не бывает много, поскольку планам, зреющим в голове человека, нет числа. Чего уж говорить о городском бюджете, на который расписаны все работы по улучшению качества жизни в конкретном городе.

В Балабанове цель по наполнению муниципального кошелька ставят перед каждым главой администрации и его заместителями, отвечающими за неиссякаемость денежного потока. Не избежал этих наставлений и новый помощник градоначальника Александр КОЗЛОВ. В понедельник он только был представлен на планерке в качестве замглавы администрации по экономическим вопросам, а в четверг на очередном заседании Городской Думы председатель бюджетной комиссии Владимир ЖИГАНОВ уже отправил его в «рублевый поход».

Случилось это после того, как начальник финансово-экономического отдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ сначала на публичных слушаниях в пустом зале Дома культуры, а потом и перед депутатами доложила об исполнении бюджета за 2018 год.

- Нам много рассказывают об освоении бюджетных средств. Но это расходы! А администрация и в первую очередь зам по экономическим вопросам должны работать над наполнением бюджета. Для этого надо развивать малый и средний бизнес, а также повышать собираемость налогов, - говорил Владимир Жиганов, направляя этот поток информации новенькому в балабановской администрации Козлову.

В 2018 году налоговые доходы муниципалитета составили 77 634 тыс. руб., что на 72% больше, чем в 2017 году. Однако если отдельно рассматривать налог на имущество физических лиц, то сборы за землю в прошлом году упали на 20%. Между тем Владимир Жиганов неоднократно напоминал администрации о необходимости усилить контроль за налогоплательщиками и даже предлагал создать специальную комиссию из числа чиновников и депутатов, которая вплотную занялась бы сверкой данных публичной кадастровой карты с данными налоговой.

Почему это предложение осталось нереализованным, Владимир Африканович спрашивать не стал, а вот прогноз по налогам на 2019 год у Натальи Гусаковской запросил. Но та не смогла ответить, сославшись на неполную картину сборов, поскольку в середине года «работа еще идет».

Сможет ли Александр Козлов оправдать возложенные теперь на него надежды, сказать трудно. По словам его коллег в белом доме, он еще «входит в курс дела». Но когда именно завершится этот процесс вхождения, не очень понятно, поскольку трудно сложить пазл, в котором человеку, всю жизнь проработавшему в коммунальном хозяйстве, вдруг поручили тяжелейший сектор - экономику.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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