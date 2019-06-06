Ни капли!

Николай Прокуратов обещал отремонтировать ермолинскую КНС и набрать непьющий персонал.



На минувшей неделе в Ермолине прошло очередное заседание Городской Думы, главной темой которого ожидаемо стала очередная авария на КНС.

Держать ответ перед местными парламентариями в этот раз приехал лично начальник боровского участка «Калугаоблводоканала» Николай ПРОКУРАТОВ, на все претензии народных избранников отвечавший уже набившей оскомину фразой о грядущем апгрейде станции.

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

Очередная авария на канализационно-насосной станции в Ермолине произошла 16-го мая. Тогда из-за сбоя в электропитании КНС перестала работать и в очередной раз залила все окрестности фекалиями. Устранять это безобразие бравые водоканальщики приехали лишь спустя четыре дня, и, казалось бы, яростное недовольство ко дню заседания уже должно было улечься, но не тут-то было.

Именно в день визита главы боровского участка госпредприятия в Ермолино на станции произошло очередное ЧП. Символично, что в этот раз сточными водами залило не окрестные поля, а само насосное помещение, из-за чего всю аппаратуру пришлось немедленно отключать и дожидаться просушки. Как сообщил сам Прокуратов, два насоса должны были заработать в ближайшее время, а остальные присоединятся к ним позже.

В общем, несложно догадаться, что атмосфера в зале заседания в этот день царила достаточно напряженная. Некоторые из народных избранников до начала обсуждения даже предлагали «распять» представителя калужского монополиста в назидание его вышестоящим коллегам. Но до применения этих методов не дошло, и слово взял глава администрации поселения Евгений ГУРОВ.

- Мы в очередной раз сталкиваемся с аварией на КНС по улице Урицкого. Это снова канализационные выбросы, соответствующий запах и абсолютно справедливое недовольство людей. Как мэр я чувствую за собой вину и ответственность за происходящее, а потому хочу у вас спросить - какие меры принимаются «Калугаоблводоканалом», чтобы устранить текущие поломки и избежать повторения этой ситуации в будущем? - поинтересовался Евгений Александрович.

Ответ Прокуратова в некотором роде удивил. Впервые за все время существования проблемы с КНС представитель калужского монополиста назвал конкретные сроки и работы, которые должны начаться не в отдаленной перспективе, а буквально через несколько дней.

- Нами были закуплены новые трубы и уже найден подрядчик, который займется их монтажом. Будет переложено примерно 1200 метров напорной канализации на проблемном участке сначала по одной линии, а после и по второй. Завершены они будут до конца этого года, - пояснил Николай Владимирович.

После этого главный «водяной» Боровского района поспешил задобрить ермолинских депутатов очередными большими перспективами, отметив, что еще пара проектов предприятия прошли экспертизу в федеральных программах и будут реализованы в ближайшем будущем.

- Совместно с региональным минстроем была подана заявка в Москву на перекладку всей напорной канализации до очистных сооружений. Запланировано это на 2020-й год, а ориентировочная стоимость - 360 миллионов рублей. Также сами очистные будут полностью переделаны, а их мощность дополнительно расширена с 10 до 20 тысяч «кубов», - сообщил Прокуратов.

«КРАЙНИЙ» НАЙДЕН

Впрочем, уставших от ежегодных обещаний парламентариев сладкие речи Прокуратова не слишком успокоили. Больше чем грядущие миллионные проекты их заботили уже случившиеся аварии и то, какие меры были приняты к их устранению.

Здесь, к сожалению, главе районного «Калугаоблводоканала» похвастать особенно было нечем. Оправдания стандартные - износ сетей, который произошел еще до того, как они стали собственностью калужского монополиста, ну и, конечно, некомпетентность местного персонала, по вине которого случилась последняя авария.

- Виновный сотрудник, по недосмотру которого произошло затопление, был уволен. В дальнейшем мы планируем хорошенько «перетряхнуть» кадры. Часть работников, злоупотребляющих спиртным, будет отправлена в отставку. На их место будет набрана новая команда, готовая за достойную заработную плату справляться с поставленными задачами, - обнадежил Прокуратов.

На народных избранников это заявление подействовало слабо. Лучше всего на этот счет высказался депутат Борис КУДРЯШОВ, озвучивший мнение многих жителей Ермолина.

- Когда наши сети принимали, вы видели, в каком они состоянии, так чего вы теперь рассказываете, что их износили? Надо было принимать меры, следить за ними должным образом. А что касается увольнения этого слесаря - вы правда думаете, что это именно он несет ответственность за все наши беды, при том что его руководитель безо всяких выговоров спокойно пишет заявление и уходит работать в Московскую область? Модернизация это хорошо, но порядок должен быть в работе, осознанность какая-то, - негодовал Борис Павлович.

Ответить на это Николаю Владимировичу уже было нечего, и молодой руководитель продолжал держаться своих аргументов, защищая выбранную точку зрения.

Удастся ли реализовать все озвученное на Городской Думе, сказать сложно, поскольку до сих пор непонятно, кем Прокуратов собирается затыкать кадровые дыры. Как стало известно в понедельник, сотрудники балабановского участка ГП «Калугаоблводоканал» три дня работали над ермолинской проблемой, и это совсем не понравилось администрации Балабанова, у которой есть свои нерешенные вопросы с госпредприятием.

Степан ФЕДОРОВ

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