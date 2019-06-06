Холодный прием. В Балабанове ищут место для тепловой кассы

Минувший отопительный сезон выявил в Балабанове неожиданную проблему. Как оказалось, ООО «КЭСК», являющееся тепловым концессионером города, не только не добирает с жителей плату за предоставленное тепло, но и само не готово принять весь поток плательщиков.

Помещение на улице 1 Мая, где расположена касса теплового предприятия, очень маленькое и не позволяет вместить всю очередь. Поэтому людям, невзирая на погоду, приходится на улице дожидаться возможности оплатить коммунальные счета.

РУСЛАН ЖАДЬКОВ ПРИЗЫВАЕТ К КОМПРОМИССУ

Администрация города решила помочь в данной ситуации: найти для аренды «КЭСК» помещение в одном из удаленных микрорайонов Балабанова - на улице Дзержинского, чтобы его жители не ездили в центр города для оплаты отопления. В качестве возможных вариантов рассматриваются помещения на Дзержинского, 87.

Однако на недавно проведенной в микрорайоне встрече жители дома высказались против такого соседства. Причиной недовольства является доступ к предполагаемой кассе: если на улице 1 Мая есть отдельный вход, то на ул. Дзержинского попасть внутрь можно только через подъездное помещение.

- Я понимаю недовольство жителей данного подъезда. Но этот вариант решит проблему большинства людей, проживающих в нашем большом микрорайоне. Думаю, в данном случае и «КЭСК», заинтересованная в своевременных платежах населения, должна идти на компромисс. Этому предприятию ничего не стоит, к примеру, предложить сделать ремонт подъезда за свой счет. Люди должны понимать, что если их имуществом будет пользоваться частная компания, то она разделит с жителями бремя ответственности по содержанию дома, - выражает свою позицию директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, который также присутствовал на встрече с жителями.

ДРУГОЙ ВЫХОД

В течение лета администрации города придется либо найти альтернативный вариант для размещения кассы «КЭСК», либо как-то договариваться с жителями Дзержинского, 87. В противном случае балабановцам, а в том числе и жителям «городка», придется вновь стоять в уличных очередях в центре города в любых погодных условиях. При этом поиски подходящих площадей вообще не являются обязанностью властей города. В данном случае речь идет об отношениях ресурсоснабжающей организации со своими клиентами. И участие муниципалитета в данном вопросе основано лишь на нежелании бросать горожан один на один с «КЭСК».

Между тем жители Балабанова в соцсетях уже высказали свою позицию по данной ситуации. Они считают, что концессионер должен сам заботиться о своих плательщиках и создать удобное место для сбора платежей за отопление.

Однако, как показывает тот же балабановский опыт, появление нового «окна» окончательно проблему снять не сможет. Ведь касса «КЭСК», открытая на улице Московской, прекращает работать, когда на ул. 1 Мая выстраиваются длинные очереди плательщиков. А все потому, что у концессионера не хватает кассиров.

Как считает директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, у этой ситуации тоже есть выход.

- Люди идут платить в кассу, потому что там нет комиссии. Для кого-то, возможно, это копейки, но, к примеру, для пенсионеров - дополнительные деньги на жизнь. Поэтому и выстраиваются такие длинные очереди. Сократить их может заключение тепловым концессионером договора с банком. В этом случае комиссию будет платить «КЭСК», а не потребитель услуги. Часть плательщиков, вообще, перейдет на онлайн-платежи через мобильный банк. Ситуация решаема, надо просто захотеть, - говорит Руслан Жадьков.

К слову, в скупости тепловиков обвинила и директор УК « СЭЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО, которая тоже считает, что «КЭСК» экономит свои деньги, не думая об удобстве потребителей. Возможно, ситуация все же изменится в лучшую сторону. Во всяком случае, пока надеяться на это позволяет известие о смене руководства в «КЭСК».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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