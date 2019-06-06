Начиная с себя

На рабочей планерке в администрации Балабанова градоначальник Сергей ГАЛКИН прошелся по детству, а именно по тем проблемам, которые всю неделю озвучивали в соцсетях жители города.

В первую очередь он поинтересовался у подрядной организации, которая в этом году впервые взялась следить за состоянием и порядком в местах детского досуга, почему на вверенных участках нет ни того, ни другого? Однако новый смотритель за детством не смог даже вспомнить: сколько раз в неделю его сотрудники убирают мусор с детских площадок.

Учитывая жалобы горожан на мусор, который неделю валялся возле переполненных урн, Сергей ГАЛКИН сделал подрядчику «последнее китайское предупреждение» и пригрозил разорвать контракт, если в ближайшее время не будет наведен порядок в графике работы.

Затем разговор зашел о подростках, которым в городе нечем заняться, а потому они бесцельно слоняются по дворам и ломают качели, из которых выросли уже несколько лет назад.

Решить эту проблему, конечно, быстро не получится, поскольку благоустройство поселений, каким бы современным оно себя не позиционировало, не успевает за молодежной субкультурой. Устранять этот пробел придется постепенно, при этом очень стараясь в очередной раз не отстать от времени.

Самый реальный перспективный план - строительство зоны отдыха, которая включит в себя пешеходную зону на улице Кооперативной и «Семейный» («Народный») сквер на пустыре улицы Лесной. По проектированию этой территории планируется включить рядом с тротуаром полосу для велосипедистов и роллеров, а спрятав трубы отопления в землю, обустроить на Кооперативной скейт-парк.

Однако вспоминая те же жалобы в соцсетях, не могу понять: почему взрослые люди продолжали кидать бутылки и фантики в мусорку без дна и не делали замечание подростку, который прыгал на качелях, пока не сломал их? Разве не с нашего личного отношения к городу начинается его благоустройство? Ведь у администрации и подрядчика не хватит никаких сил и средств, если каждый из нас не будет уважительно относиться к родному городу и не бояться делать замечания тем, кто несет разрушение. Почему бы не подумать об этом в канун Дня рождения Балабанова?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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