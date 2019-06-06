Балабановцев наградят грамотами с деньгами

В канун Дня города Балабанова комиссия по социальным вопросам при Гордуме рассмотрела список кандидатов, представленных к награждению почетным Знаком «За заслуги перед городом Балабаново» и грамотами Главы города. Позже этот вопрос был рассмотрен на очередном заседании депкорпуса.

- На комиссии мы подробно рассмотрели каждого претендента на награду, выслушали инициаторов их выдвижения. По итогу комиссия приняла единогласное решение одобрить представленный список наших горожан, которые за свои заслуги 12 июня будут отмечены. В этот раз знак признательности предложили вручить сотруднику городского музея Нине Александровне ЗАМАХИНОЙ, отметив ее личный вклад в сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения и увековечивания памяти погибших защитников Отечества. А также учителю нашей «первой» балабановской школы Александре Алексеевне ГРАНКОВОЙ - за особые заслуги в социальной сфере, патриотическое и экологическое воспитание подрастающего поколения. Отмечу, что обе кандидатуры были представлены заместителем главы администрации Ниной Сергеевной ФИЛАТОВОЙ, - пояснила коллегам председатель профильной комиссии ГД Татьяна ЕРОХИНА.

Несмотря на весомость Знака «За заслуги перед г. Балабаново», кроме признательности города он не несет никакого бонуса. Зато грамоты Главы города, которых в год вручают не более десяти, несут их обладателям материальную составляющую в размере 10 тыс. рублей «чистыми».

В этом году благодарность от первого лица города получат заместитель директора школы № 3 Наталья КРИВОЛУЦКАЯ, члены совета РВСН Александр МИЧУРИН и Алексей КИРИЧОК, помощники воспитателя детсада № 7 «Василек» Надежда НИКОЛАШИНА и детсада № 13 «Родничок» Ольга ДУВАНСКАЯ, председатель уличкома ул. Пушкина Татьяна ТИМОШЕНКО, учитель информатики школы № 1 Татьяна ВОРОЖЕЙКИНА, руководитель народного хореографического коллектива «Джокер» Татьяна ФОРОСТЬЯН и два сотрудника отдела экономического развития и имущественных отношений администрации города - Любовь РОМАНОВА и Дмитрий АДАМЕНКО.

За все предложенные кандидатуры депутаты города Балабаново проголосовали, перед этим спросив, почему среди награждаемых нет сотрудников предприятий города? Как пояснил спикер ГД Сергей СУДАКОВ, администрация каждый год предлагает руководителям организаций всех форм деятельности выдвигать своих сотрудников на соискание наград, однако те неохотно откликаются на такую возможность.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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