Общими силами

Активность жителей улицы Московской порадовала балабановских депутатов.



В Балабанове проходит череда встреч главы администрации и окружных депутатов с населением. На прошлой неделе такой сход был организован на улице Московской, при этом на мероприятие пришло столько людей, что отведенная под его проведение детская площадка просто не смогла вместить всех желающих.

Впрочем, такую активность со стороны жителей местные народные избранники Виктор ЛОКТЮХИН и Людмила СУХАНОВА посчитали не только признаком большого количества проблем, но и готовности горожан добиваться их решения.

ВНИМАНИЕ К ЖИТЕЛЯМ

Улица Московская в Балабанове занимает особое положение. Отрезанный от основной части города железнодорожными путями и ограниченный Киевской трассой с другой район, по сути, является анклавом, зажатым в существующих границах.

Решать здешние проблемы жителям помогают окружные депутаты, которые выступили в качестве одних из организаторов прошедшей здесь недавно встречи. Пообщаться с народными избранниками и главой местной администрации Сергеем ГАЛКИНЫМ пришло так много жителей, что выбранная под место проведения схода детская площадка просто не смогла вместить всех желающих. К тому же, учитывая большое количество пожилых людей, стоящее на улице пекло также могло стать проблемой.

К счастью, на помощь в данной ситуации пришел директор «третьей» школы, а по совместительству депутат Городской Думы Виктор Локтюхин, предложивший перенести собрание в актовый зал образовательного учреждения.

- Так и людям будет удобнее задавать свои вопросы, и нам легче услышать, не отвлекаясь на проезжающие машины и прочие шумы. К тому же пришло много пенсионеров - не стоять же им на жаре. Я вообще хочу предложить, чтобы все подобные встречи в нашем районе проходили именно там, - отметил Виктор Иванович.

Подобное внимание и забота давно стали визитной карточкой депутата. Отвечая на вопросы горожан, Локтюхин подчеркнул, что необходимо не зацикливаться на бытовых проблемах, но и думать о дальнейшем развитии, которое учитывало бы интересы всех возрастных групп населения.

- В первую очередь это касается досуга и активного отдыха. На сегодняшний день у нас просто нет ни стадиона, ни парка - это нужно исправить, к тому же есть подходящее поле за домом № 11 на улице Московской, где можно создать не только новый спортивный объект, но и небольшую зеленую зону с лавочками для мамочек с колясками и пенсионеров, - отметил Виктор Иванович.

СТАРЫЕ БЕДЫ

Идею своего коллеги поддержала и Людмила Суханова, заметившая, что помимо глобальных проектов, нужно помнить и о тех вещах, которые остаются нерешенными уже долгие годы.

- Только представьте, на дворе 21-й век, а в нашем микрорайоне до сих пор нет ни одного банкомата, что в наше время просто дико. С переходами тоже предстоит немало работы - железнодорожный давно нуждается в усилении мер безопасности, а тот, что ведет через Киевское шоссе, по сути, заканчивается в овраге, что тоже вызывает справедливое недовольство у жителей. Как депутат, я считаю необходимым напоминать о наших проблемах администрации и вместе с ней находить наиболее оптимальные пути решения. Тем более, сегодня мы увидели, сколько у нас активных жителей, которые хотят, чтобы их мнение было услышано, - отметила Людмила Михайловна.

Что примечательно, одну из самых животрепещущих проблем, вызывающую наибольшее негодование среди населения, удалось решить сразу на месте.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

На сегодняшний день вдоль Киевской трассы до сих пор не существует никакой пешеходной зоны, и люди вынуждены добираться до дома по обочине, рискуя провалиться в грязь или попасть под колеса.

После очередной жалобы депутаты и глава администрации обратились за помощью к известному в городе меценату Сергею СВИРИДЕНКО, и тот с готовностью вызвался решить многолетнюю проблему.

- Я сам родился в этом районе и прожил здесь большую часть своей жизни, поэтому относиться равнодушно к его проблемам просто не могу. К тому же в конкретном случае речь идет не столько об удобстве, сколько о безопасности, так что займемся этим вопросом в ближайшее время. Нужно только определиться с его шириной, да еще и подумать над тем, чтобы после начала реконструкции М3 в следующем году он мог вписаться в разработанную концепцию, - отметил Сергей Васильевич.

В целом было приятно видеть столь активное взаимодействие между населением и представителями власти. Люди не просто жаловались или требовали каких-то изменений, а совместно с народными избранниками подбирали подходящие пути решения проблем, внося свои предложения или корректируя намеченные планы. И если в дальнейшем этот диалог будет продолжаться в том же духе, то улицу Московскую в будущем ждет немало перемен, причем исключительно в лучшую сторону.

Семен ФРОЛОВ

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