Екатерина Березова «Люди не могут ждать, пока у кого-то заговорит совесть!»

Быть полезным обществу - дело непростое. Вокруг каждого из нас много забот, интересов и соблазнов. А готовность прийти незнакомым людям на помощь зачастую требует отказаться от личных интересов. Поэтому людей, которые являются истинными альтруистами, - единицы.

Среди них - заведующая приемным отделением Боровской ЦРБ Екатерина БЕРЕЗОВА, которая не так давно стала одной из самых обсуждаемых персон, после того, как инициировала и стала вести бесплатный врачебный прием в свой выходной день.

ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ

Молодой доктор, которому еще нет тридцати лет, часто не пользуется доверием пациентов. Но Екатерина Владимировна - специалист высокой квалификации, хирург. Работа в приемном покое районной больницы для такого врача, конечно, хороший опыт, но явно не верх профессиональной реализации.

Молодые специалисты, закончившие московские вузы, стремятся или в пластические хирурги, или развиваться в «узком» направлении. Так и денег больше заработаешь, и продвинуться в своей четко очерченной области легче. Желающих «пойти в народ» и повторять подвиги российских земских врачей нынче катастрофически мало. Что движет человеком, который выбирает самый трудный путь?

- Я люблю свой город, - отвечает Екатерина Владимировна. - Родители переехали в Балабаново, когда мне исполнилось пять лет. Я здесь закончила школу, у меня были прекрасные учителя. Конечно, я хочу помочь своим землякам.

ПО ПРИЗВАНИЮ

Как работает служба приемного покоя больницы в американских телесериалах, видел, наверно, каждый, а потому прекрасно понимает, что наше здравоохранение выглядит иначе.

- Наш приемный покой - это медсестры и санитарки. Именно они принимают пациента. И, если меня нет, то решают, из какого отделения вызвать врача. Не удивляйтесь. Иногда мне кажется, что наши медсестры знают все. И они редко ошибаются. Я их очень люблю: и медсестер, и санитарок. Вижу, как они работают, и понимаю, что это физически и эмоционально очень тяжелый труд. Пациенты бывают разные, но это люди со своими болями, страхами, и мы должны уметь работать с ними, - рассказывает Екатерина Березова.

За день через приемный покой в среднем проходит под сотню человек. Как справиться с таким количеством людей, каждый из которых ждет помощи, а иногда и спасения - нам, далеким от медицины, понять сложно. Но Екатерина Владимировна уверена - все дело в призвании и в особых чертах характера, которыми ее дружный коллектив обладает.

Твердость и напористость молодой руководитель уже успела проявить и в хозяйственной части: сделала все, что от нее зависело, чтобы хотя бы косметический ремонт был проведен во вверенном ей отделении.

- Это было почти два года назад. Сейчас нам нужен новый ремонт, - говорит Екатерина Владимировна. - Очень много народа проходит через отделение.

ПРИЕМ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Когда молодой доктор Катя Березина начала работать в Боровской больнице, она попросила, чтобы ей разрешили вести бесплатный прием по субботам в балабановской поликлинике. Этой идеей руководило желание быть полезной и тогда, когда пациенты не могут получить бесплатную медицинскую помощь, - в выходные.

Несмотря на все плюсы такого предложения, реализовать его быстро у руководства ЦРБ не получилось. Пришлось принять ряд административно-кадровых решений, чтобы открыть двери медучреждения в нерабочие дни. Зато теперь каждую субботу Екатерина Владимировна принимает жителей Боровского района, делая свой вклад в доступность отечественного здравоохранения.

На мнение, которое уже не раз прозвучало в социальных сетях, о том, что своим благотворительным поступком молодой доктор поощряет недофинансирование медицины, Березова парирует:

- Люди не могут ждать, когда у кого-то совесть заговорит. А я не депутат Думы, не министр здравоохранения, я врач. Делаю то, что умею. Как я могу отказать, когда меня просят подежурить в лагере на спортивных соревнованиях? Конечно, я всегда соглашаюсь работать, когда есть свободное время.

«В ШКОЛЕ Я МЕЧТАЛА, ЧТО МНЕ ДОВЕРЯТ ПОЗДРАВЛЯТЬ ВЕТЕРАНОВ»

Пользу обществу Екатерина Березова несет не только в рамках своей профессиональной деятельности. Волонтерство - это то, о чем она мечтала с детства.

- В школе очень хотелось, чтобы мне доверили поздравлять ветеранов. Но сделать этого ни разу не удалось. Честно говоря, я думала, что на такие мероприятия отправляют только по блату. А в этом году моя мечта сбылась, мне доверили поздравить от имени администрации двадцать ветеранов и участников войны.

Жители Балабаново хорошо знают врача Катю Березову и, увидев ее с подарком и поздравлениями, сначала удивлялись, а потом, как на приеме, заводили разговоры о наболевшем.

- Они мне жаловались, что не могут попасть на прием к врачу, тяжело ходить. А я им отвечала: «Я к вам сама пришла». Осматривала, выписывала рецепты. Теперь мы с ними дружим!

Времени у Катерины хватает на все: принять участие в «зеленом десанте», писать статьи на медицинские темы, учиться и в любой момент охотно отвечать на вопросы людей о состоянии их здоровья.

- Все-таки врач - это не только специалист, это человек, готовый посвятить себя служению людям, - говорят пациенты доктора Березиной. И с ними сложно не согласиться.

Рената БЕЛИЧ

Другие статьи из рубрики «Личность»