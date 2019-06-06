Светлана Хохлова: «Я люблю свою работу»

Экономисты и статистика очень любят считать, в том числе и прибыль от средств, которые общество тратит на воспитание и развитие дошколят. И оказалось, что средства и силы, вложенные в малышей, работают в десятки раз эффективнее, чем в школьном возрасте.

Поэтому трудно переоценить ту роль, которую играют в жизни общества детские дошкольные учреждения. Зато это отлично понимает Светлана ХОХЛОВА, десять лет заведующая балабановским детским садом «Василек».

УЧИТЬСЯ ИГРАЯ

Если театр начинается с вешалки, то детский сад с территории вокруг него. В случае с «Васильком» это не просто место, куда воспитатель выводит детишек подышать свежим воздухом, а настоящая страна детства.

Силами сотрудников и родителей Светлане Николаевне удалось превратить свободное пространство вокруг ДДУ в большой и интересный мир, где хватило места всему: альпийской горке, «колодцу», уголку туриста с площадкой для костра и палатки, автомобилю-тренажеру и даже огороду, в котором у каждой группы есть своя грядка.

На игровых площадках можно встретить самых разных литературных персонажей и удивительных животных. Поэтому во время прогулки дети ненавязчиво знакомятся с литературой и биологией, основами безопасности и законами растениеводства. Всем интересно узнать про Незнайку и про то, как пчелы опыляют растения, какая аппаратура стоит на автомобиле и как вести себя в походе.

А еще можно научиться ловкости и меткости, бросая кольца на шею жирафу, и даже научиться завязывать шнурки, воспользовавшись игровым тренажером, который придумали воспитатели.

Опытный педагог Светлана Хохлова и сотрудники детского сада «Василек» стараются развивать каждого малыша, открывая перед ним чудесный и сложный мир, в котором нужно не только много знать и уметь, но и научиться отличать добро от зла.

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Недавно в Балабанове прошел седьмой городской творческий конкурс «Пасхальные радости», посвященный Светлому Христову Воскресению.

Различных поделок было представлено на конкурс много, а потому определить победителей было нелегко: как выбрать, кто лучше, если в каждой работе чувствуется частичка души ребенка?

- Труднее всего оказалось выделить трех победителей, - говорит Отец Дмитрий (Антоновский), настоятель храма святой Живоначальной Троицы в селе Федотово. - Мы решили отдать предпочтение тем работам, в которых явно чувствовалась детская рука.

А в поделках воспитанников группы «Ромашка» из детского сада № 7 «Василек» чувствовалась не одна и не две, а много детских рук. Двадцать ребят создавали чудо прикладного творчества. Руководила процессом воспитатель Вера ИВАНОВА.

- Наш детский сад участвует во многих конкурсах: и городских, и региональных и часто побеждает, - говорит заведующая детским садом Светлана ХОХЛОВА. - На пасхальном мы тоже выставили работы наших воспитанников.

Отец Дмитрий вручил юным победителям призы и рассказал про Киевско-Печерскую лавру.

- В нашем детском саду есть кружок православной культуры, - рассказывает Светлана Николаевна. - Ведет его Тамара Омельченко. Дети узнают про добро и зло, о том, что нужно уважать старших, любить своих родителей. Рассказываем про православные праздники: Рождество, Пасху, Вербное воскресенье. Ребята из воскресной школы приходят и показывают спектакли. На Рождество, например, показывали «Дюймовочку».

К сожалению, современные родители зачастую считают, что ребенку обо всем расскажет телевизор или какой-нибудь новомодный гаджет. И даже не догадываются, что маленькому человеку нужно получить очень много информации, научиться большому множеству различных умений, развить мелкую и крупную моторику, память, научиться разговаривать и знать, что такое хорошо и что такое плохо. Все это не под силу никакому самому современному механизму, а в детском саду «Василек» этим занимаются сотрудники ДДУ, которые воспитывают не только детей, но и родителей.

ЕДА ПО ПРАВИЛАМ

Для гармоничного развития ребенку необходимо правильное питание. Однако родители не всегда считают детсадовское меню идеальным и предпринимают попытки его откорректировать.

- Несколько лет назад родители стали требовать изменить меню. Им казалось, что мы неправильно кормим детей, - вспоминает Светлана Хохлова.

Пришлось долго убеждать, рассказывать о правилах полезного питания. Объясняли, что наличие большого количества овощей и фруктов необходимо растущему организму.

- У нас за неделю суп ни разу не повторяется! - с гордостью говорит Светлана Хохлова. - А пудинги с морковкой и яблоком даже дома не каждая хозяйка сделает.

В детском саду «Василек» всегда помнят, что пищевые привычки, которые формируются у малышей в детстве, останутся с ними на всю жизнь и от них зависит, будет ли человек страдать от лишнего веса и неумения отказать себе во вредной, но такой вкусной пище.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

В череде домашних дел и работы выделить пару часов для общения с ребенком у родителей не всегда получается. Но помочь своему чаду сотворить интересную или нужную поделку старается каждый. Понимая это, директор детского сада «Василек» Светлана ХОХЛОВА старается чаще давать повод для совместного дела детей и родителей.

К примеру, они активно принимают участие в конкурсе «Картонные забавы, пишут сочинения на темы «Как сделать маму счастливой?» или «Мой папа самый лучший».

- Дети - наше настоящее и наше будущее, - говорит Светлана Николаевна. Маленькие граждане вырастут и будут управлять большой страной. Мы даже проводили выборы в Цветочную страну! Кандидатов в президенты было трое: Знайка, Незнайка и Торопыжка. Каждый провел избирательную кампанию. После этого ребята голосовали за понравившегося кандидата. У нас была счетная комиссия, избирательные участки - все как у взрослых. Победил Зайка.

СВОЙ САД

Сейчас в детском саду закончились выпускные и полным ходом идет подготовка к зиме.

- Мы закрываемся с 10 по 30 июня на ремонт, - говорит Светлана Хохлова. - Сроки прописаны, аукционы проведены, дело за рабочими. В этом году в зимний период у нас не было ни одной серьезной аварии. Косметический ремонт будем делать силами сотрудников и родителей. Линолеум закупили, краску тоже. Окна в группах почти все поменяли. И даже приобрели интерактивную доску, пока одну, правда.

Скоро рядом, на улице Ворошилова, откроется еще один детский сад. Однако переходить туда пока согласны только десять человек из ста пятидесяти воспитанников, и то самые маленькие, те, кто еще не привык к «своему» детскому саду и «своим» воспитателям. Так что доски - это, конечно, хорошо, но лавочка, которую сделал папа, гораздо важнее.

- Я люблю свою работу, - говорит Светлана Хохлова, руководящая всем этим хлопотным хозяйством. - Дети меня не утомляют, когда я прихожу в группу, они радостно здороваются и рассказывают о своих делах.

Рената БЕЛИЧ

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