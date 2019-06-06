Футбольный стадион в Кривском официально открыт для юных спортсменов

Строительство нового спортивного объекта в Кривском стало одним из самых амбициозных проектов по благоустройству в прошлом году. Нельзя сказать, что его создание шло гладко и без осложнений, но, несмотря на это, футбольное поле все-таки было достроено.

Принять участие в прошедшем 5-го июня официальном открытии, приехали высокие гости из районной администрации и даже регионального центра. Но центральными фигурами на этом празднике были, конечно же, юные кривские спортсмены.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Как правило, большинство официальных мероприятий очень похожи друг на друга, но в этот раз в Кривском сложилась совершенно иная атмосфера. Строительство нового стадиона было давней мечтой местных жителей, а потому и день его открытия вызвал у селян большой интерес.

Итоговая стоимость комплекса составила 4,5 миллиона рублей, из которых порядка одного миллиона пришлось на спонсорские средства от местных предпринимателей, активно участвующих в развитии поселения. На эти деньги было подготовлено футбольное поле, беговые дорожки, песчаная зона с турниками для занятия «воркаутом», а также площадка с резиновым покрытием для игры в баскетбол и волейбол.

На открытие этого спортивного многообразия приехали первые лица Боровского района, а также заместитель министра сельского хозяйства региона. Но главными действующими лицами стали, конечно же, сами юные кривчане, в честь открытия стадиона устроившие торжественное шествие с флагами и представлением своих спортивных заслуг.

Не обошлось и без небольшой церемонии награждения, где почетными грамотами от министерства сельского хозяйства области были отмечены бизнесмены, оказывавшие спонсорскую поддержку проекту.

Но самыми запоминающимися моментами можно назвать показательное выступление воспитанников секции восточных единоборств, продемонстрировавших публике свои навыки. А также церемония подписания гостями символа нового стадиона - футбольного мяча. Также, чиновники и предприниматели получили от учеников памятные подарки - кружки, с эмблемой школьного отряда.

ЗАБЫТЫЕ ЗАСЛУГИ

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Так получилось, что во время перечисления всех причастных к созданию спортивного объекта лиц, вручения грамот и нескончаемых благодарностей совсем не упомянули вклад местной администрации. А между тем именно она «тащила» на себе большую часть работ в рамках реализации проверки. Этот факт заметили и местные жители, оставшиеся недовольны таким пренебрежительным отношением к своим чиновникам.

Исправить ситуацию удалось только самому главе администрации Боровского района Николаю КАЛИНИЧЕВУ, который после своей официальной речи отметил заслуги местной власти и пригласил к микрофону главу администрации поселения Алексея МАКСИМЕНКО, которому организаторы, судя по всему, и вовсе не планировали давать слово.

- Хочется поблагодарить Николая Александровича за теплые слова. Честно сказать, то, что проделанную нами работу стараются не замечать очень обидно. Причем обидно не за себя, а за всех сотрудников, которые чуть ли не ночевали здесь, которые ездили в Калугу и буквально « выгрызали» этот проект для нашего поселения. Люди видели, что мы выкладывались на все сто процентов, чтобы у нас появился этот стадион, и я надеюсь, он придется им по душе, - отметил Алексей Витальевич.

Несмотря на то, что стадион теперь считается открытым для посещения, здесь еще предстоит провести ряд работ. В частности, чиновники намерены обратиться к подрядчику с просьбой переделать беговые дорожки. Ранее рабочим уже пришлось менять вспучившееся прорезиненное покрытие, однако даже после ремонта администрация осталась недовольна итоговым результатом и не «слезет» с подрядчика пока тот не сделает все по высшему разряду.

Степан ФЕДОРОВ

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