06.06.2019

День города в Балабанове порадует горожан насыщенной программой



По сложившейся традиции, отмечать День рождения Балабанова будут 12-го июня, приурочив этот праздник к общегосударственному Дню России. Прямо сейчас в городе идет активная подготовка к массовым гуляниям, а о том, что именно ждет балабановцев в следующую среду, рассказала директор местного ДК Ирина НИКИФОРЕНКО.

Предстоящий выходной у горожан обещает быть крайне насыщенным, ведь уже в 10:00 для самых маленьких жителей начнут работать разнообразные детские аттракционы, а в 12 часов пройдет городской конкурс творчества из бумаги и картона «КАРОБАС».

- Детская программа в этом году вообще выдалась очень разнообразной.  Например, в 13:00 пройдет «Поролоновое шоу» от калужской команды «Flash Back». Представление очень яркое и, я думаю, понравится даже родителям.  Также в 16:00 у нас начнется анимация для юных гостей, будет много различных конкурсов, активностей и интересных персонажей, поэтому мы рады видеть всех и каждого, - рассказывает директор балабановского Дома Культуры Ирина Никифоренко.

Взрослых горожан также не обошли своим вниманием. На День города организаторам удалось собрать множество артистов как местных, так и приглашенных из столицы.

- Начало гуляниям положит концерт  художественной самодеятельности творческих коллективов Боровского района в 17:00. Затем у жителей будет целый час, чтобы отдохнуть от песен и плясок, пока пройдет официальное открытие праздника и гости выступят с поздравительными речами, после чего в 19:00 на сцену выйдет знаменитая певица и участница шоу «Голос» Лидия МУЗАЛЕВА. Вслед за ней выступят группа ВИА «Танцы» и Михаил ЖУКОВ, соавтор и исполнитель песен группы «Руки Вверх», ну а завершит представление  красочный фейерверк за час до полуночи, - отметила Ирина Николаевна.

К слову, помимо череды выступлений и анимационных программ, 12-го июня в городе пройдет еще два мероприятия, носящих более официальный характер, но оттого не менее интересных и зрелищных. В 14:00 состоится «Парад спортивных достижений», наглядно демонстрирующий успехи местных спортсменов, а еще через час - торжественное открытие доски почета «Трудовая слава города Балабаново».

Иными словами, мероприятий на День города запланировано более чем достаточно, и каждый житель может найти что-то себе по душе, будь то семейный поход на концерт, официальная церемония или игры на свежем воздухе.

Семен ФРОЛОВ

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