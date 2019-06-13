О самом главном

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Николай Калиничев ответил на «мусорные» вопросы.

В начале июня глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ провел пресс-конференцию. Ранее чиновник обещал встречаться в таком формате с журналистами каждые полгода, чтобы отвечать на все накопившиеся за это время вопросы.

Несмотря на то что СМИ «прошлись» по всем основным направлениям жизнедеятельности района, главной темой стал мусор, проблемы вывоза и утилизации которого с введением региональной реформы больше всего беспокоят боровчан.

СВОИМИ СИЛАМИ

Как считает глава администрации района, внимание со стороны жителей к теме мусора вполне понятно. Помимо очевидной «неуспеваемости» со стороны «КРЭО», есть и более глубокая проблема, берущая свои корни в недооценке важности утилизации мусора с учетом современных реалий.

- В нашей стране долгие годы этой теме не уделялось должного внимания. И сейчас мы имеем ситуацию, когда твердые бытовые отходы захораниваются по системе, принятой лет 30-50 назад. Тот же тимашовский полигон начал осваиваться в 1986 году, и соблюсти современные требования к утилизации мусора на этом объекте сейчас очень сложно. Если раньше отходы были в виде бумаги, стекла и органики, то теперь их большую часть составляет пластик, который необходимо утилизировать особым способом.

Что делать с нашими ТБО, мы должны решить сами. Думаю, не надо объяснять, что боровский мусор не ждут ни в каком другом районе Калужской области и за ее пределами. Реакция людей и властей в этом случае вполне ожидаема. Поэтому позиция губернатора по данному вопросу такова, чтобы каждый район самостоятельно организовывал работу с отходами на своей территории. Чтобы у каждого такого поселения было предприятие, которое по современным стандартам будет перерабатывать, сортировать и утилизировать. Такое предприятие должно появиться, в том числе, на территории Боровского района.

С ПОПРАВКОЙ НА ЭКОЛОГИЮ

- Сейчас объем фракций, которые удается отсортировать, редко превышает 20%, - уточнил глава администрации Боровского района. А те технологии, которые будут использованы после реконструкции в Тимашово, позволят повысить этот показатель до 50%. Соответственно, это уменьшит количество отходов, поступающих на полигон.

- Я подчеркну, что о строительстве завода на полигоне в Тимашово или где-то рядом, речи не идет! Но, пока на уровне области не принято решений в части строительства мусороперерабатывающего предприятия в регионе, мы должны как-то решить вопрос с коммунальными отходами. На сегодняшний день та документация, которая разработана «Калужским региональным экологическим оператором» в отношении тимашовского полигона, предусматривает меры по перестройке работы полигона так, чтобы он соблюдал абсолютно все требования, предусмотренные российским экологическим законодательством. Благодаря ему будут исключены такие нарекания, как неприятный запах, наличие инфильтрата, на что сейчас жалуются наши жители.

Мы достигли договоренности с «КРЭО», что «тело» полигона будет работать до июня 2020 года, после чего начнется его рекультивация. Но далее с ТБО Боровского района и Обнинска, с которым мы находимся в связке, надо будет что-то делать. Это и предусматривает тот проект, который предстоит реализовать. Отмечу, что он не будет причинять вред природе и жителям района, как это происходит сейчас.

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

Сейчас «КРЭО» с трудом выполняет взятые на себя обязательства - это очевидно каждому. Переполненные контейнеры пестрят в социальных сетях, и благо, что профильное Министерство ЖКХ оперативно мониторит интернет, поддерживая прямую связь между мусорным монополистом и потребителями коммунальной услуги.

Как считает Николай КАЛИНИЧЕВ, в основе успеха любого дела лежит экономическая составляющая, и сейчас она не на стороне «КРЭО».

- Наше федеральное законодательство предоставляет потребителям право выбора, и этим пользуются СНТ. Желание людей сэкономить вполне естественно, но последствия такого выбора приходится ощущать на себе боровчанам. Сейчас садовые товарищества заключают договор с «КРЭО» на вывоз мусора из своего контейнера. Но, чтобы не платить из своих средств, дачники выбрасывают отходы не в свои емкости, а в городские. Из-за этого в наших населенных пунктах мы видим невывезенный мусор, хотя оговоренные обязательства перевозчик выполняет.

Решение этой проблемы я вижу в изменении законодательства, и мы вместе с регионом уже подготовили ряд поправок к нему, которые должны выправить эту ситуацию.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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