Бороться с борщевиком мешают бюрократия и нерадивые собственники

Борщевик можно назвать одной из главных проблем для глав администраций сельских поселений. Война с опасным растением с каждым годом принимает все более серьезный масштаб, а обрабатываемая от него площадь исчисляется гектарами.

Тем не менее говорить о победе над сорняком не приходиться. Причиной тому становится нежелание некоторых собственников следить за своими участками, а также тот факт, что контролем за заростами занимаются не местные чиновники, а их районные коллеги.

НАПЕРЕГОНКИ С СОРНЯКОМ

Одно из самых интересных свойств Борщевика Сосновского - способность выживать в практически любых условиях. Даже на пустырях вдоль оживленных трасс, где выхлопные газы давным-давно убили все прочие растения, можно встретить настоящие заросли этого сорняка. Сок борщевика при контакте с кожей способен вызывать «ожоги», а при попадании на слизистую приводит к летальному исходу.

Неудивительно, что уничтожению заростов каждое лето уделяется большое внимание. Но, к сожалению, поставить точку в решении этого вопроса просто-напросто невозможно.

Хорошим примером в данной ситуации может послужить деревня Ильино. Вокруг населенного пункта расположено множество земель сельскохозяйственного назначения, привлекательных для серьезных инвесторов, а потому администрация Совьяков прикладывает максимум усилий, чтобы и сама деревня выглядела как можно презентабельней. Тем не менее еще в конце мая местные жители стали выкладывать в социальные сети фотографии, где за их забором красуется целое поле ненавистного борщевика, а ведь территория была обработана совсем недавно!

- Мы внимательно следим за всеми нашими землями. Буквально недавно был проведен окос борщевика, сейчас ведется повторная обработка, и я уверен, что она тоже не станет последней. К сожалению, этот сорняк очень быстро растет, поэтому угнаться за ним нелегко. Что же касается Ильино, то ситуация осложняется тем, что вокруг деревни расположены земли сельхозназначения, на которые нам хода нет. Следить за участками должны их владельцы, но не все они подходят к этому вопросу ответственно, - рассказал глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

Эту же проблему Николай Константинович поднимал и в прошлом году, но, к сожалению, решения для нее так и не было найдено. Дело в том, что земельным контролем занимаются в районной администрации, а местные власти могут лишь вовремя сигнализировать об обнаруженных ими заростах. Само собой подобное распределение полномочий не лучшим образом сказывается на оперативности работы, а потому, прежде чем чиновники начинают принимать меры, кустики борщевика успевают превратиться в плантацию.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

С другой стороны, самим собственникам тоже не мешало бы прикладывать усилия для противодействия вредному растению. Но, к сожалению, и это не раз отмечали не только сотрудники земельного контроля, но и пожарные, некоторые участки не окрашиваются до последнего.

- Очень важно, чтобы люди поняли, что следить за своими владениями - это не прихоть, а необходимость. Поселения заключают контракт для поддержания порядка на своей территории, район следит за своими участками, но решить эту проблему можно только совместными усилиями и власти, и жителей, - отметил заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

И если, говоря о частных участках, чиновники могут лишь пальцем погрозить владельцам «борщевиковых плантаций», то для собственников земель сельхозназначения игнорирование сорняка может обернуться серьезным штрафом.

Таким образом, исход противостояния с «неубиваемым» растением во многом зависит именно от расторопности чиновников, контролирующих не только работу своих подрядчиков, но и состояние участков фермеров. Боровчане при желании тоже могут внести свой вклад, своевременно сообщая об обнаруженных ими заростах местным властям и поддерживая свои личные участки в чистоте.

Пусть борьба с борщевиком и не является обязанностью каждого дачника, но учитывая опасность, которую этот вредитель собой представляет, пускать его в свой огород все-таки не стоит.

Степан ФЕДОРОВ

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