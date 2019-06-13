Горячая пора

Боровские школьники сдают выпускные экзамены.



Традиционно с приходом июня для школьников всей страны наступает нелегкая пора первых по-настоящему серьезных экзаменов в своей жизни - ГИА для выпускников 9 классов и ЕГЭ для тех, кто завершил 11-й год обучения.

В связи с этим в районном отделе образования подготовили доклад, в котором рассказали о том, какие предметы больше всего интересуют будущих абитуриентов, какие нововведения в организации и проведении тестирования произошли в этом году, а также о том, с какими сложностями столкнутся те, кто захочет сжульничать на экзамене.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Большинство взрослых людей сегодня с улыбкой вспоминают первые в своей жизни экзамены. Но для вчерашних школьников это событие имеет колоссальное значение, ведь кажется, что именно от следующих пару часов может зависеть абсолютно все.

В этом году в Боровском районе ЕГЭ сдают 266 выпускников, большинство из которых отдало предпочтение таким предметам, как обществознание, химия и биология. Меньше всего заинтересовала 11-классников информатика, которая среди 591-го сдающего ГИА школьников заняла первое место по популярности. За ней с небольшим отставанием у девятиклассников идут биология и география, а самыми «нелюбимыми» предметами боровские девятиклассники посчитали физику и литературу, сдавать которые будут лишь 2 и 4 человека, соответственно.

В проведении, подготовке и техническом обеспечении экзаменов задействовано более 150 педагогов и чиновников из сферы образования. Их основная задача - обеспечить молодым людям комфортные условия для демонстрации своих знаний, а кроме того - контроль над честностью, чтобы никто не сжульничал и не списал.

По-прежнему больше всего учителей волнуют смартфоны, умные часы и прочие гаджеты. Брать их с собой в кабинет ученики не имеют права, а кроме того, ребята обязательно проходят через металлоискатели, чтобы ни у кого не было соблазна попытаться обмануть систему и пронести с собой какой-нибудь девайс. Также помимо преподавателя в аудитории за выпускниками пристально следят камеры, пишущие весь экзамен в режиме «офлайн». К слову, этот нюанс порой может сыграть на руку и самим школьникам, ведь в случае их жалоб на нарушение регламента ГИА или ЕГЭ запись будет поднята и рассмотрена в качестве одного из решающих аргументов.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗОЛОТО

Стоит отметить, что в этом году в силу вступили некоторые серьезные изменения в саму систему. Например, помимо привычных английского, немецкого и французского, в качестве иностранного языка для сдачи теперь можно выбрать испанский и даже китайский. Пока что среди боровских школьников любителей столь экзотической лингвистики не нашлось, но кто знает, как ситуация сложится в следующем году.

Претендующим на медаль ребятам теперь помимо одних «пятерок» в аттестате нужно защищать свой статус и в экзаменационном кабинете, иначе заветная награда может остаться несбыточной мечтой.

Подобное решение хоть и выглядит логичным, но накладывает на ребенка большую ответственность, и, как отмечают даже руководители образовательных учреждений, справиться с ней самостоятельно отличникам очень непросто.

- Для медалистов в этом году было решено добавить новый критерий для получения награды. Необходимо, чтобы два обязательных экзамена - по русскому и математике, были сданы более чем на 70 баллов каждый. У нас в школе есть две девочки, которые в этом году претендуют на «красный» аттестат, и нужно отметить, что нагрузка на них ложится очень серьезная. Мы всеми силами помогаем, поддерживаем, советуем, но все-таки нужно понимать, что для них это, по сути, первый в жизни экзамен столь серьезного уровня и сразу такие высокие ставки, - отметил директор балабановской школы № 3 Виктор ЛОКТЮХИН.

НЕРВЫ В СТОРОНУ

Вообще, нужно признать, что давление на детей в этот период оказывается колоссальное. Мало того что само тестирование является достаточно серьезным стрессом, так и окружающая его атмосфера в виде тех же металлоискателей и заявлений «о самом важном в жизни дне» по телевидению заставляют нервничать даже умудренных опытом родителей выпускников.

В такой ситуации, как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, очень важно, чтобы все организаторы были максимально дружелюбны и готовы оказать поддержку школьникам. Более того, в некоторых школах вопросу моральной готовности выпускников уделяется особенное внимание.

- У нас в штате три психолога, один из которых работает исключительно с выпускниками. Более того, начиная с 10-го класса у ребят появляется такой предмет, как психология, в рамках которого они также учатся различным приемам и техникам, чтобы снизить волнение и не впасть в «ступор» во время экзамена. Ну и, конечно же, все мы, преподаватели и родители, стараемся их всячески поддерживать, настраивать на позитивный лад. Для них это в новинку, и многие просто не знают, чего ждать, так что рассказываем о своем опыте, приводим примеры и, конечно же, желаем «ни пуха», - рассказала завуч школы № 1 в Балабанове Татьяна ЕРОХИНА.

Результаты экзаменов станут известны уже до конца этого месяца, а после этого вчерашних школьников ждет процесс поступления в учебные заведения, где тоже хватает своих подводных камней.

Степан ФЕДОРОВ

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