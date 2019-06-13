Грустные праздники

Минувшая неделя выдалась для Боровского района очень насыщенной: День России, сразу два Дня города - в Балабанове и Ермолине, там же День текстильщика. Учитывая, что 12 июня стал выходным посреди недели, боровчане могли бы полностью почувствовать себя довольными жизнью, если бы это состояние не омрачило ЧП, случившееся накануне и охватившее весь Боровский район.

Во вторник, 22 июня, социальные сети буквально закипели от фотографий и видео, выложенных разными пользователями. Все они показывали, что в этот день произошло с главной рекой Боровского района - Протвой. А произошло ужасное, настоящая экологическая катастрофа. Уровень воды по всему протяжению водоема резко упал, на мелководье на поверхности появились придонные водоросли, но главным потрясением стала массовая гибель рыбы - целые стаи кверху брюхом безжизненно болтались на поверхности воды. Позже к этой картине добавились фото ермолинской трубы, из которой, по мнению автора фото, лилась мыльная жидкость.

Боровчане сразу предположили, что причина ЧП в перекрытии плотины, именно это могло привести к резкому обмелению Протвы. Но заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ, к которому мы обратились за комментарием вечером 11 июня, опроверг это предположение. По его словам, он в этот же день обследовал реку, обмеление заметил, но некритическое. А что касается плотины, уверил, что никто ее не трогал, вода в Протву поступает в прежнем объеме, тем более, что у плотины есть обводные каналы. Предположение о сбросе в реку и, как следствие, гибели рыбы Алексей Евгеньевич опровергнуть не смог, поскольку очевидных признаков такого вмешательства не было. Чтобы понять причину произошедшего, он обратился в СЭС с заявлением о заборе проб воды и проведении анализа.

Следом к ситуации подключилась прокуратура Боровского района, и теперь всем нам остается только ждать, что выяснение причин не будет долгим и безрезультатным. Но главное, чтобы подобные ситуации не омрачали ни праздничных, ни будних дней.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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