Олимпийский призер Николай Скворцов поздравил балабановцев и поддержал строительство ФОКа

В минувшую среду, ставшую выходной для всех россиян, жители Балабанова отметили День рождения любимого города. Однако в отличие от предыдущих лет, в этот раз горожане не только праздновали, но и помогали имениннику стать современным и комфортным. К этой группе поддержки подключился и обнинский плавец Николай СКВОРЦОВ, визит которого стал для балабановцев сюрпризом.

ПО СЦЕНАРИЮ

Уличные гулянья в городе начались в десять утра с работы детских аттракционов и закончились за час до полуночи ярким салютом в звездном небе. В промежутке между этими событиями на сцене возле городского Дома культуры прошли анимационная программа для детей «Поролоновое шоу» и награждение участников конкурса поделок из картона. Следом перед зрителями прошел парад спортивных достижений, во время которого выступили воспитанники секций Центра физкультуры и спорта, а тренеры рассказали о своих дисциплинах, пригласив юных горожан влиться в спортивные ряды уже этой осенью.

Как ранее анонсировала директор ДК Ирина НИКИФОРЕНКО, Свою нишу заняли традиционные поздравления горожан, фотографии которых обновили городскую доску трудовой славы города, а также чествование сотрудников городских предприятий и организаций представленных к награждению грамотами Главы города и почетным знаком «За заслуги перед городом Балабаново».

СЛОВО ЧЕМПИОНА

В этот день свое участие в жизни города балабановцы смогли не только присутствием на праздничном мероприятии, но выражением своей гражданской позиции. С утра и до вечера волонтеры отряда Дома культуры под руководством Ирины Никифоренко собирали подписи за строительство в городе Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и Культурного центра - объектов, столь долгожданных и необходимых стремительно развивающемуся Балабанову.

Уже с весны, как только стало известно, что город получил финансирование на проектирование этих объектов, активисты инициировали сбор поддержки горожан, чтобы на уровне области подтвердить потребность в них. В частности голоса за ФОК взялись собирать молодые тренеры Центра физкультуры и спорта Дмитрий ЧЕРНОВ и Артем АЛЕКСЕНКО. Последний, для поддержки инициативы, пригласил на День города Балабанова обнинского плавца, спортсмена, ставшего серебряным призером олимпийских соревнований, Николая Скворцова.

Визит звезды спорта стал настоящим подарком для горожан. А гость, в свою очередь, поздравив балабановцев с праздником, поддержал их стремление добиться строительства современного спортивного сооружения и пообещал в этом деле свою поддержку.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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