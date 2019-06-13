Ильхам Нигматулин станет «голосом» «Белорусского квартала»

С каждым годом Балабаново продолжает разрастаться, и одним из основных направлений для расширения стало гагаринское поле.

В скором времени здесь появится новая школа и будет проложена автомобильная дорога. Все эти изменения, так или иначе, касаются соседних микрорайонов.

Самым крупным из них является «Белорусский квартал», где недавно прошла встреча собственников, чтобы решить, кто будет представлять их интересы в диалоге с администрацией.

Жители таких районов, как «Белорусский квартал», зачастую чувствуют себя несколько оторванными от основной части города, а потому и в жизни поселения участвуют достаточно слабо и с неохотой.

Изменить сложившуюся ситуацию взялся живущий здесь директор боровского МВЦ Ильхам НИГМАТУЛИН, вышедший на городскую администрацию с предложением создать первый в истории Балабанова ТОС.

Именно эта организация должна была стать посредником между жителями района и чиновниками в обсуждении всех нюансов, касающихся намеченных вокруг строек и благоустройства, и именно ее учреждение стало центральным вопросом повестки дня очередного собрания жителей квартала.

- До этого момента в городе общественное самоуправление развивалось достаточно слабо, и в наших силах это изменить. Создание ТОСа - важный шаг, который поможет нам активнее участвовать в жизни города, влиять на его дальнейшее развитие и предлагать свои идеи. Эта форма хорошо показала себя в Обнинске и Калуге и может стать полезным инструментом здесь, в Балабанове, - обратился к соседям Нигматулин.

К сожалению, ораторствовал активист впустую. К идее объединяться в ТОС жители отнеслись крайне негативно, причем большинство людей, в принципе, не понимали смысла в данной организации и опасались того, что с них будут требовать различные взносы и присылать новые платежки. И, как ни пытался Нигматулин разъяснить собравшимся все нюансы предложенной им инициативы, побороть недоверие местных жителей он так и не смог.

Чтобы погасить начавший разгораться конфликт, в диалог пришлось вмешаться заместителю главы администрации Балабанова Нине ФИЛАТОВОЙ, мастерски осадившей наиболее шумных горожан и вернувшей собрание в деловое русло.

В ходе дальнейшего обсуждения жители рассказали об имеющихся в их районе проблемах, вроде неопиленных деревьев и нехватки зеленых насаждений в целом. А также очень удивились, узнав, что совсем скоро рядом с их кварталом начнется строительство объездной автомобильной дороги.

- Вот видите, как получается - вроде живем в одном городе, а вы не знаете, как он будет дальше развиваться. Мы же со своей стороны о том, что вас беспокоит, тоже узнаем только сейчас. С этим нужно что-то делать, администрация готова обсуждать все свои проекты, выслушивать ваши чаяния, но нам нужен кто-то, с кем вести диалог, - отметила Нина Сергеевна.

С такими доводами жители согласились, после чего было принято решение, что связующим звеном между «Белорусским кварталом» и чиновниками станет все тот же Ильхам Нигматулин. Жильцы смогут передавать ему свои недовольства и пожелания, а он в свою очередь будет обращаться с ними в администрацию и получать ответы.

Таким образом, хоть идея с ТОСом и потерпела крах, микрорайон получил возможность напрямую участвовать в жизни города, и дальнейшее развитие этих территорий будет происходить в активном обсуждении с местными жителями.

Семен ФРОЛОВ

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