О самом главном

Александра Гранкова учит детей помнить историю и жить без гаджетов.

Начавшиеся летние каникулы - это отдых только для детей. Взрослые все три месяца должны быть предельно озадачены тем, как школьники проведут это время.

Конечно, не все родители могут заблаговременно организовать досуг своих чад, а потому активная жизненная позиция учителя, который и в летнее каникулярное время готов знакомить своих учеников с удивительным миром, - огромная подмога.

ПРИЗВАНИЕ - УЧИТЕЛЬ

Летняя практика в школе № 1 Балабанова всегда проходит очень интересно. Ребятам предложено выбрать любое из направлений, а их здесь пять: «Лесничество», «Участок», «Бемби», «Радуга» и «Ремонтная бригада». Все могут найти себе дело по душе.

Направление «Бемби» традиционно ведет Александра ГРАНКОВА.

Александра Алексеевна - человек в Балабаново известный, она учитель истории, обществознания. Но времени у нее хватает на все: объяснять детям основы духовно-нравственной культуры народов России, заниматься краеведением и руководить экологическим отрядом «Бемби».

- Я хочу показать детям красоту реальной жизни, - говорит Александра Гранкова. - Современные дети очень зависят от мобильных телефонов и тех мнений, которые находят в соцсетях. Я хочу научить их думать самостоятельно.

Сама Александра Алексеевна всегда отличалась независимым мышлением с самых юных лет. Когда все: и учителя, и родители - говорили выпускнице школы Саше Гранковой, что ее призвание быть учителем, она из чувства противоречия решила стать инженером. И это у нее получилось.

К счастью для всех учеников Александры Алексеевны, перестройка сделала ее учителем. И в лихие девяностые, когда многие отправились зарабатывать деньги, она пошла к детям. И ни разу не пожалела об этом.

УДИВИТЬСЯ ОБЫЧНОМУ

Посвятив педагогике свою жизнь, она прекрасно видит, как меняются школьники, какие приоритеты они ставят перед собой. Это позволяет строить свою работу так, чтобы современные дети отрывались от мониторов и учились видеть удивительное в, казалось бы, простых вещах.

- Конечно, гаджеты легко ловят в свои сети, и это сказывается на мировоззрении подростков. Задача учителя - показать реальную жизнь, а не виртуальную. Общение с природой позволяет детям увидеть прекрасное. Если наши дети научатся любить и ценить красоту жизни, то и наше будущее будет прекрасным.

Все это Александра Гранкова показывает своим ученикам через активные действия, такие как работы на пришкольном участке. Подростки сами высаживают цветы и в процессе созидательной работы учатся своими руками делать прекрасным не только будущее, но и настоящее.

ГЕРОИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ

Никто лучше учителя истории не понимает, что нет будущего без прошлого. Именно для этого в школе были созданы краеведческий кружок и музей боевой славы.

Александра Алексеевна готовит с ребятами работы по историческим событиям и личностям родного края, ее ученики выступают на научных конференциях и олимпиадах, а встречи с ветеранами перерастают в крепкую дружбу.

Время безжалостно забирает у нас участников и ветеранов Великой Отечественной войны, но еще остались люди из поколения победителей. И Александра Гранкова помогает современным детям встретиться с ними. В июне школьники под руководством своего неутомимого наставника собираются отправиться в поход в деревню Ново-михайловское, чтобы познакомиться и отдать долг памяти пионеру-герою Ивану Федоровичу АНДРИАНОВУ, подвиг которого известен всей стране.

ПАМЯТЬ И ВЕРА

Александра Гранкова уже не первому поколению школьников рассказывает и о местных героях, принимавших участие не только в сражениях с фашистскими захватчиками, но и в афганской войне. За эту деятельность она награждена юбилейной медалью Калужской области «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» и нагрудным знаком за создание музея о войне в Афганистане и комбате Королеве. Но главная награда - память, которую удалось сохранить и передать юному поколению.

А у современных мальчишек и девчонок свои «подвиги»: привести в порядок школу, посадить цветы, прополоть газоны и узнать много нового и интересного, общаясь с людьми, а не с гаджетами. К сожалению, сегодня на это способны не все. Впрочем, и рассказать так, чтобы увлечь своими идеями и детей, и взрослых, тоже может не каждый.

Александра Алексеевна умеет разговаривать со своими учениками на любые, самые сложные темы. Основы духовно-нравственной культуры народов России - одна из них. Сейчас Александра Гранкова с ребятами собираются в Троице-Сергиеву лавру. Администрация города выделила для поездки автобус, и 39 юных балабановцев уже в июне смогут посетить святое место.

Рената БЕЛИЧ

Другие статьи из рубрики «Образование»