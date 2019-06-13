Без лишних слов

Балабановский предприниматель готов обустроить пешеходную тропинку к Киевской трассе.

Порой, чтобы решать имеющиеся в городе проблемы, чиновникам приходится обращаться за помощью к неравнодушным предпринимателям. Одним из таких неравнодушных бизнесменов в Балабанове является директор компании «СВ-Дубль» Сергей СВИРЕДЕНКО, который на прошедшей пару недель встрече с населением пообещал жителям улицы Московской уложить новую пешеходную дорожку.

Откладывать дело в долгий ящик Сергей Васильевич не стал и недавно вместе с представителями администрации выходил на место, чтобы составить план и определиться с конечным вариантом благоустройства.

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА

Одной из главных проблем на улице Московской в Балабанове является ее местоположение. Зажатый между железнодорожными путями и Киевской трассой район регулярно сталкивается с проблемами, связанными с доступностью и безопасностью переходов.

И если через «железку» люди могут перебраться, используя надземный путь, то в случае с шоссе остается лишь уповать на внимание водителей да исправность светофора.

Однако до заветной зебры еще предстоит добраться. Дело в том, что пешеходной дорожки к ней, в принципе, не существует, и попасть к месту перехода можно, либо пробираясь по обочине дороге, рискуя угодить под колеса или вывозиться в пыли, либо по протоптанной народной тропке, которую тоже не так-то и легко осилить.

О своих бедах местные жители рассказали главе администрации города Сергею ГАЛКИНУ, и тот обратился за помощью к бизнесмену Сергею СВИРЕДЕНКО, который давно живет в этом районе и не раз помогал чиновникам выполнять различные работы по благоустройству.

Не отказал Сергей Васильевич и на этот раз и уже буквально через пару недель пригласил чиновников на совместную прогулку по участку, где будут проводиться работы.

То, что столько лет местные жители вынуждены пробираться по узенькой тропке и набросанным друг на друга доскам да поддонам, выглядит настоящим подвигом. Впрочем, как отметил сам Свиреденко, так было не всегда и пришло время исправить недоразумение последних лет.

- Я здесь живу очень давно, и еще годах в 80-х здесь был хороший, удобный бетонный тротуар. Потом, ну сами представляете, какие были годы, что не растащили, то обветшало и заросло, теперь только если присмотреться хорошенько, можно кое-где остатки той плитки увидеть. У города забот тоже хватало, не до наших тропинок было, но теперь мы это исправим, чтобы всем было комфортно и удобно, - рассказывает Сергей Васильевич.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Сразу видно, что предприниматель куда больше привык делать, чем говорить, поэтому вместо пустых рассуждений сразу ведет представителей администрации к переходу, а затем и на другую сторону трассы, показывая, как обстоит дело на всем участке. Главная беда - разваливающиеся ступеньки и слишком крутой склон, из-за чего добравшимся до перехода жителям приходится еще и штурмовать склон, рискуя скатиться вниз.

- Наша задача - сделать так, чтобы этот участок из сплошной полосы препятствий стал удобен для всех категорий граждан. Завезем щебенки и обсыпем склон так, чтобы он стал пологим. Утрамбуем, сделаем нормальные ступеньки и перила, чтобы людям было удобно подниматься и чтобы мамочки с колясками и пенсионеры тоже могли безо всяких сложностей перебраться на другую сторону. Ну и плитку, конечно же, положим, сейчас без нее никуда, - делится идеями Свиреденко.

Администрация такой основательный подход одобрила и даже пообещала помочь бизнесмену, выделив необходимый для работ материал. Но главной проблемой, мешающей строительству перейти в активную фазу, являются переговоры с собственником.

Киевское шоссе - дорога федеральная, и потому тот участок, где планируется укладывать новую дорожку, городу не принадлежит, а значит, прежде чем начинать что-либо делать, сначала нужно получить «добро» от владельца.

Впрочем, и Свиреденко, и сами чиновники уверены, что разобраться с этими нюансами не составит труда и в скором времени жители улицы Московской получат в свое распоряжение удобный и обновленный пешеходный переход, о котором мечтали долгие годы.

Степан ФЕДОРОВ

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