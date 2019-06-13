Светлана Хохлова призвала чиновников очистить детские площадки

Заботиться о комфортной жизни соседей и отстаивать их интересы перед лицом городских чиновников - основная задача каждого депутата. На прошлой планерке главы администрации Балабанова представляющая интересы жителей военного городка Светлана ХОХЛОВА обратилась к градоначальнику с просьбой навести порядок на детских площадках микрорайона.

При этом народная избранница оказалась настолько убедительной, что озвученная проблема разрешилась буквально на следующий день.

Для балабановцев май и июнь являются месяцами «генеральной уборки». Сначала город готовят к празднованию Дня Победы, а затем начинают наводить лоск перед Днем города. Жители улицы Дзержинского частенько жалуются, что в это время власти сосредотачиваются на центральной части города, а до их отдаленного микрорайона подрядчики добираются только в самый последний момент. Изменить эту ситуацию помогают народные избранники, прямо заявляющие об имеющихся в районе проблемах и требующие их решения.

К числу таких парламентариев относится Светлана ХОХЛОВА, на прошедшей планерке обратившаяся к главе администрации Балабанова Сергею ГАЛКИНУ с просьбой навести порядок на детских площадках «первого» городка.

- Это очень серьезная проблема, решить которую нужно в ближайшее время. Все-таки речь идет о детях и их комфортном досуге. На улице установилась теплая погода, и многие люди вечером выходят отдохнуть во двор. К сожалению, после таких посиделок иногда остается мусор, который скапливается не только в контейнерах, но и в урнах и на детских площадках. Нужно, чтобы подрядчик более внимательно относился к этой работе и убирал его своевременно, чтобы детям не приходилось играть рядом с бутылками и пакетами, - отметила Светлана Николаевна.

Глава администрации с обращением депутата согласился и поручил отвечающему за чистоту подрядчику немедленно заняться этим вопросом. Было также решено, что уборка на детских площадках отныне будет проходить строго три раза в неделю.

Эффект от обращения Хохловой стал заметен уже на следующий день, когда мусор разом исчез со всех детских площадок «первого» городка. Общую картину портили разве что пачка от чипсов да одинокая пластиковая бутылка, судя по всему, появившиеся уже ночью после генеральной уборки.

Таким образом, активность депутата помогла жителям решить одну из самых насущных и извечных проблем. Более того, на фоне этой проблемы был поднят вопрос с обновлением игровых конструкций, после чего подрядчика попросили в ближайшее время подготовить список архитектурных форм под замену и представить его на суд чиновников.

Семен ФРОЛОВ

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