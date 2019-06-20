Концы в воду?

В Боровском районе до сих пор не озвучили версии причины ЧП на Протве.



В последние месяцы экологические проблемы Боровского района регулярно становятся темой для обсуждения как в залах совещаний, так и в социальных сетях. Однако случившееся на прошлой неделе обмеление Протвы можно смело назвать кульминацией всех бед муниципалитета.

Тревогу забили жители сразу нескольких поселений, заметившие падение уровня воды и целые стаи мертвых рыб плавающих на поверхности. При этом, несмотря на множество зафиксированных фактов, чиновники до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся, а интернет пестрит различными предположениями.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ни для кого не секрет, что экологическое состояние реки Протвы требует к себе внимания уже не первый год, однако произошедшее на прошлой неделе выводит эту проблему совершенно на другой этап.

Резкое падение уровня воды и массовая гибель рыбы стали главными темами для обсуждения у боровчан в социальных сетях. Причем речь шла не о каком-то единичном случае - одинаковая картина наблюдалась и в совхозе Боровском, и в Ермолине и даже недалеко от районного центра. Само собой оставить происходящее без внимания власти никак не могли, но от их вмешательства понятнее происходящее не стало ни на йоту, и выяснить в чем дело предстоит природоохранной прокуратуре совместно с сотрудниками СЭС, а против пока еще не установленных, но, безусловно, виновных лиц, было возбуждено уголовное дело.

Пока официальные источники разбираются в ситуации, боровчане выдвигают свои теории. Самая интересная гласит, что гибель рыб повлекло за собой поднятие шандор на плотине, причем к своим сообщениям жители прикладывают соответствующие фото и даже ссылаются на телефонный разговор с начальником отдела благоустройства районной администрации Игорем ПАНФИЛОВЫМ, который якобы подтвердил, что реку действительно перекрывали.

В свою очередь чиновники утверждают, что даже при поднятых шандорах конструкция предусматривает водоотвод, и настолько сильно обмелеть река точно не могла. А причастность должностного лица администрации к ЧП на последней планерке ни подтвердили, но и не опровергли.

ГРОМКИЕ ОБЕЩАНИЯ

Кто действительно виноват в случившемся, надеемся, установят надзорные органы. В том числе и прокуратура Боровского район, которая в выходной день 12 июня смогла добиться приезда в Боровск представителей управления Росприроднадзора и Госнадзора водных ресурсов.

А пока поселения постепенно восстанавливаются от случившегося. Например, в деревне Новомихайловское, особенно сильно пострадавшей от обмеления рыки, ситуация начала приходить в норму.

- Выезжаем на место чуть ли не каждый день, и сейчас стало заметно, что уровень воды поднялся, и начал приходить в норму. Скопившуюся рыбу, ту, что мы не успели выловить, унесло дальше по течению, и сейчас даже висевший в округе соответствующий запах начала спадать. Появления новых мертвых тушек мы пока тоже не наблюдаем, - рассказал глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

Все еще остается большим вопросом, какой урон был нанесен реке. И помимо профильного областного министерства, к расследованию подключились многие активисты, которые обнаружили несколько точек несанкционированного сброса в реку различных загрязнителей.

- Мы сейчас работаем в тесном контакте со всеми причастными структурами, чтобы выяснить причины и покарать виновных, если таковые найдутся. Хочется также отметить и поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые присылали фотографии обнаруженных ими сбросов - в настоящее время они прекращены, а их организаторы понесут ответственность. Произошедшее лишний раз подчеркивает необходимость принимать меры по улучшению экологической ситуации на реке Протве, и у нас уже есть соответствующие договоренности с Калугой, - отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

Как это часто бывает, «грянувший гром» действительно заставил чиновников «креститься». Уже сейчас есть информация о том, что в правительстве области выделено 10 миллионов рублей на разработку проекта комплексной очистки Протвы в Боровском районе. Кроме того, муниципалитет планирует войти в соответствующую федеральную программу по очистке водоемов. При всех этих незначительных подвижках каждому боровчанину очевидно, что важным шагом на пути к чистой реке является реконструкция очистных сооружений в Ермолине. И если «Калугаоблводоканал» не сдержит своего слова о скоро грядущих переменах, то на экологии Боровского района можно будет окончательно вбивать крест.

В целом же, пока и местные, и районные власти могут лишь разводить руками и успокаивать жителей грядущими проектами. Другое дело, что «осадок» от произошедшего будет ощущаться еще долгое время, и громкими посылами его сгладить не удастся. Разве что у возбужденного прокуратурой уголовного дела появится реальный подозреваемый, который ответит за причиненный экологии района вред.

Степан ФЕДОРОВ

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