Дожить до лучших времен

В ветхом доме раньше срока обвалились перекрытия.

Улица Рабочая в Боровске является одной из старых и вместе с тем наименее комфортных для жизни. Известные каждому горожанину дома из красного кирпича, которые в народе нарекли «Шанхаем», давно обветшали, и были включены в программу переселения на 2024-й год.

Ситуация резко изменилась 16-го июня, когда в одной из квартир дома № 6б обрушилась крыша. По счастливой случайности никто не пострадал, однако после этого ЧП стало очевидно, что еще пять лет видавшие виды строения навряд ли простоят. А значит, меры по расселению нужно принимать уже в самое ближайшее время.

ВЕТХИЙ «ШАНХАЙ»»

Обсуждая важность сохранения исторических домов в Боровске, эксперты, как правило, касаются таких аспектов, как их культурная ценность, однако порой, все эти невероятно значимые строения могут превратиться в угрозу для своих обитателей.

Так произошло 16-го июня в доме 6б на улице Рабочей, где на жителей одной из квартир внезапно обрушился потолок. Перекрытия в доме 19-го века прогнили настолько, что просто не вынесли собственного веса. По счастливой случайности, никто из находившихся внутри людей не пострадал, но сама по себе ситуация от этого менее ужасной не становится.

- Происшествие очень страшное, и мы немедленно занялись устранением последствий. Проживающая в квартире семья в настоящее время помещена в гостиницу, и в кратчайшие сроки им будет подобрано муниципальное жилье. Проведенный осмотр показал, что потолочные балки прогнили насквозь, поэтому не исключено, что подобная ситуация может повториться в дальнейшем, а значит будем рассматривать возможность переселить всех жильцов этого дома, - рассказала и. о. главы администрации Боровска Анжелика БОДРОВА.

Прозванный горожанами «Шанхаем» район давным-давно требует к себе внимания властей. За аутентичными фасадами красного кирпича живут люди, которые устали ждать улучшения условий проживания. К сожалению, программа переселения из аварийного жилья реализуется медленно, а потому свершиться это событие должно было не раньше 2024-го года.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ

Само собой, после столь наглядной демонстрации абсолютной непригодности многоквартирных бараков для комфортной или хотя бы безопасной жизни, растягивать решение вопроса на пять лет стало бы весьма беспечно. А потому районными властями были предприняты меры, чтобы внести коррективы в областную программу переселения и как можно скорее заняться проблемными домами. В ближайшее время эксперты проверят обвалившиеся и соседние дома на стойкость.

- Очевидно, что ситуация требует нашего немедленного вмешательства. У меня уже состоялся разговор с заместителем министра строительства области, и были достигнуты договоренности о том, что существующий план будет изменен. Тот дом, где произошло ЧП, а также ряд других жилых строений на улице Рабочей будут перемещены в программе переселения с 2024-го года на 2020-ый, - отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Получается, что как в известной поговорке случившееся несчастье может оказаться манной небесной для всех жителей «Шанхая». Другое дело, что для принятия быстрых и правильных решений чиновникам необходимо было дождаться очередного резонансного происшествия.

Остается только надеяться, что до обещанного расселения в бараках не случится очередного обвала, иначе может произойти так, что столь обсуждаемое «историческое поселение» в Боровске не доживет до присвоения «охранной грамоты» и безо всяких бульдозеров и вандалов рухнет на головы ничего неподозревающих горожан, которые хотят жить.

Степан ФЕДОРОВ

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