В Боровске начался ремонт дорог и тротуаров

Каждое лето поселения Боровского района приступают к ремонту своих автомобильных дорог и тротуаров. Районный центр уже миновал этап электронных торгов по поиску подрядчика и приступил к исполнению муниципального контракта.

В первую очередь благоустройство коснулось улицы Калужской. Оно охватит участок от площади Ленина до улицы Некрасова протяжённостью чуть менее двух километров. Здесь уложат асфальт, установят бордюры и оборудуют парковочные карманы, а позже нанесут разметку. В районе переулка Текстильный, рядом с пешеходным переходом, установят искусственную неровность - «лежачего полицейского», а к магазину «Верный» поведет новая «зебра».

Далее асфальтирование коснется участка улицы Красноармейская до улицы Советской, Текстильного переулка, между улицами Володарского и Калужской, улицы Мира от дома №3 до пересечения с улицей Володарского. Кроме этого планируется организовать асфальтированную парковку у детского сада на улице Некрасова и щебеночную - у Ноосферной школы.

Удобству пешеходов в этом году в Боровске тоже уделят достаточно большое внимание. Так, работы пройдут на площади Ленина, у автостанции и военкомата, а также на участке от сквера до дома №10. На улице Некрасова ремонт охватит участок от улицы Калужской до остановки «ул.Некрасова», на улице Ленина - от П. Шувалова до поворота на завод «Вега», на Коммунистической - от улице Ф.Энгельса до автоколонны, на улице Володарского - перед домом №4, и на улице Калужской - участок у ДРСУ.

Ограничивать скоростной режим на улицах Боровска будут «лежачие полицейские», которые появятся в нескольких местах города: на улице 1 Мая, перед ФОК, на улице Ленина, у прокуратуры; по две на улице Ленина - у магазина «Пятерочка» и на улице Ф.Энгельса, перед поворотом на улицу К.Маркса.

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