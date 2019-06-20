Опасный район. Балабановцы жалуются на собачьи своры

Когда речь заходит о безопасном проживании на определенной территории, то чаще всего предполагается, что разговор ведут о работе органов правопорядка, которые обязаны оберегать покой гражданских лиц. Но на встрече с жителями микрорайонов, разбросанных друг от друга на внушительном расстоянии, окружного депутата Людмилу СУХАНОВУ попросили заняться решением иной проблемы - нашествием бездомных собак.

ИЗ ГОДА В ГОД

Проблема бродячих собак для Балабанова актуальна давно. Даже тогда, когда отлов зубастых свор был одной из обязанностей муниципального УМЭП «ЖКХ», давно канувшего в небытие, жители ходили по улицам с опаской, поскольку ни тогда, ни сейчас действенного и одновременно гуманного способа решения данной проблемы не придумали.

Мир разделился на две половины: одни зоозащитники пытаются отвоевать право ни в чем не повинных, выброшенных на улицы животных, на жизнь; другие в душе понимают, что каждый четвероногий имеет такое же право на существование, как и люди, но вполне объяснимо ставят свои жизни ступенькой повыше.

Посередине между двумя давно враждующими «кланами» стоят представители власти, которым, приходится работать в довольно непростых условиях российского законодательства и отсутствия достаточного количества средств.

ЗУБ ДА ЗУБ

На недавно состоявшейся встрече в «третьем» избирательном округе, представляющем собой слабо связываемые воедино улицы Московскую и Южную, жители пожаловались на стаи собак, которые вполне вольготно чувствуют себя во дворах. Учитывая географический разрыв этих микрорайонов, разделенных друг от друга железной дорогой и трассой М-3, говорить, что горожан пугает одна стая собак-путешественников, было бы глупо.

- Животные, которые не дают покоя нашим жителям, постоянно появляются в микрорайонах. Это совершенно разные особи, что говорит о распространении проблемы, и она очень серьезная. Например, 11 июня на Московской возле дома №1 в два часа ночи большие собаки растерзали кошку. Жители, с балконов пытались их прогнать, но они не успокоились, пока не убили бедное животное, - рассказала Людмила СУХАНОВА.

Учитывая, что на территории, где произошел этот неприятный случай, часто катаются дети на велосипедах, Московская имеет весьма не радужную перспективу стать местом резонансного ЧП.

КТО В ОТВЕТЕ?

Конечно, каждое последствие имеет причину, и появление стай бродячих собак - вина людей.

- Одни заводят животное на дачный период, а осенью выбрасывают его, как надоевшую игрушку. Поступок бесчеловечный. Люди обрекают на голод и скитания тех, кто еще вчера был их любимцем. Другие не заботятся о том, чтобы стерилизовать собак, а когда появляются щенки - не думают искать им хозяев, и выгоняют на улицу. Эти животные вынуждены бороться за жизнь. Но обязанность города - защищать своих жителей, и если появляется угроза их здоровью и жизни, то органы власти должны защитить их, - говорит Людмила Суханова.

Но как выполнить это обязательство, закрепленное в законе, если другой закон связывает руки? Отстрел бродячих животных запрещен как негуманная мера. Отлавливать животных имеет право только лицензированная организация, а такая в Калужской области одна на регион. Процесс борьбы заключается в отлове, стерилизации и временной передержке животных, и все это оплачивается из муниципального бюджета. Учитывая, что не так давно «собачьи» полномочия городские и сельские поселения передали району, говорить об оперативности в работе вообще не приходится, поскольку пока отлов идет в одном муниципалитете, жители других продолжают подвергаться опасности.

- Возможно, решение о передаче полномочий по отлову бродячих животных надо пересмотреть. Наши жители не должны неделями ждать, когда в их дворах станет безопасно, когда дети спокойно смогут бегать, не боясь быть покусанными, - заявляет Людмила Суханова.

Найдет ли инициатива депутата городской Думы поддержку, пока говорить рано, поскольку чиновники Боровского района расходятся во мнениях по данному вопросу. Но очевидно, что давно пора взяться за эту проблему комплексно, проработав все составляющие этого зубастого пазла.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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