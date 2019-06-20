Детям от взрослых

На этой неделе самой обсуждаемой новостью в нашей группе «Новости Боровского района» в «ВКонтакте» стала информация о возможном закрытии для свободного доступа детской игровой площадки в микрорайоне «Балабаново-сити». Информация о том, что такое предложение поступило от жителей, которые намерены подписями решить судьбу этого вопроса, появилась после встречи администрации и депкорпуса Балабанова с горожанами.

На текущей неделе вход на площадку был закрыт для всех без исключения, а на заборе появилось объявление о проведении ремонтных работ по замене прорезиненного покрытия. Но откроется ли она для «не местных» детей после восстановления - неизвестно.

Ситуация возникла неоднозначна. С одной стороны такой территории для досуга в городе больше нет, поэтому юные горожане массово тянутся сюда в свободное время. Но находится данный объект на земле, являющейся общедомовой собственностью микрорайона. Из этого следует, что ремонт и содержание данного объекта полностью лежит на карманах жильцов «Балабаново-сити».

Аналогичная ситуация в Балабанове уже случалась, просто она не носила столь широкий резонанс в силу незначительного размера детской площадки. И все же, жители дома №2/1 на ул. 50 лет Октября уже закрыли на замок свой маленький уголок детства после того, как стали участниками федеральной программы «Комфортная городская среда». Они, как и в «Балабаново-сити», не хотят за свой счет ремонтировать то, что теперь принадлежит им, и портится детьми, не проживающими в доме.

Учитывая, что «Комфортная среда» набирает обороты, и участвующие в этой программе жители хотят мини-площадки рядом с домом, подобные ситуации, очевидно, будут возникать и впредь. Следовательно городу нужно скорее приступать к реализации предложения, которое снимет такие болевые точки. Я вижу решение вопроса в строительстве крупных детских площадок в каждом микрорайоне, чтобы дети могли активно играть, не уходя далеко от своих домов. Причем территории эти должны быть больших размеров, чтобы на них нашлось место для отдыха детей всех возрастов.

Для центральной части города уже готовится проект, который за несколько лет на улицах Лесной и Кооперативной сможет создать полноценный городской сквер для детей и взрослых. И чем быстрее мы начнем его воплощать в жизнь, тем скорее снимем остроту проблемы. Ведь дети так быстро растут. А если мы хотим, чтобы они научились любить и ценить свой город, он уже сейчас должен им что-то дать.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»