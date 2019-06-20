На том же месте

Прибрежную зону Страдаловки губит отношение людей.

Летняя жара как магнитом притягивает детей и взрослых к водоемам. И жители Балабанова в этом плане не исключение. Как только термометр пополз вверх, игнорируя предупреждающие плакаты и предостережения санитарных врачей, горожане превратили берега реки Страдаловки в места дикого отдыха.

НЕВЗИРАЯ НА ЗАПРЕТЫ

Табличку с предупреждением «Купаться запрещено!» некоторые граждане воспринимают, вероятно, как ограничение их свободы. Эти люди почему-то игнорируют тот факт, что долгие годы в водоем, который о сути своей является водохранилищем, спускались канализационные стоки жилого микрорайона и расположенных выше промышленных предприятий, и справиться с ними, путем разложения и переработки отходов, река попросту не в состоянии.

Недавно завершился второй этап переключения канализационной системы кабицынского микрорайона на очистные Обнинска. Это, конечно, улучшит состояние Страдаловки, но процесс этот не будет быстрым, да и то, при условии, что не будет других источников загрязнения.

Однако неугомонные отдыхающие не обращают внимание на то, что количество кишечной палочки в воде на порядок превышает норму.

И когда так ведут себя взрослые люди - это их проблема: хотят проблем со здоровьем - пусть получают. Беда, в том, что взрослые показывают плохой пример детям, которые даже не представляют, чем может обернуться плескание в грязном водоеме.

ГОРИ ОНО ОГНЕМ

Если в случае с купанием граждане не берегут свое здоровье, то их пикники на свежем воздухе, чаще всего наносят вред природе. Устранять последствия такого отдыха ежегодно приходится не виновникам мусорных завалов в лесополосе, а единицам тех активных граждан, которые приходят на городские субботники, а также школьникам, которые, благодаря своим учителям, понимают ответственность человека перед лесом.

- Больно смотреть, как люди разводят костры прямо на корнях деревьев, - рассказывает Александра ГРАНКОВА, руководитель экологического отряда «Бэмби». - Я подхожу, спрашиваю: а если бы вам под пяткой огонь разожгли, вам было бы приятно?

Но уследить за каждым таким костром невозможно. А между тем, не стоит забывать про особый противопожарный режим, под которым понимается период времени, в течение которого нельзя разжигать огонь даже в тех местах, на которые в обычное время не наложен запрет.

Другая категория отдыхающих, тоже любящая больше свой комфорт, чем природу, несмотря на постоянное противостояние, прорывается к берегу реки на автомобилях.

- Проезд транспорту к реке и пляжу запрещен. Тем не менее, отдыхающие на машинах преодолевают любые препятствия, сшибают шлагбаум, отодвигают тяжелое бревно и прорываются в зону, предназначенную для спокойного отдыха пешеходов. Это просто бич! Я недоумеваю, почему нет понимания? Почему такое отношение к природе? Спрашиваем: «Люди, зачем вы это делаете?». А они отвечают, что им тяжело нести свои сумки для пикника!

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Есть определенная часть жителей города, которые считают, что все ограничения по пребыванию на территории прибрежной зоны Страдаловки идут исключительно от нежелания администрации заниматься обустройством пляжа. На самом деле, это не так, город второй год подряд пытается получить федеральные средства на обустройство этой территории, а пока пытается своими силами создать условия для отдыха на природе. Но никакие силы и средства не смогут сохранить то, к чему жители будут относиться с прежним пренебрежением.

- Как член Общественного совета при администрации города Балабанова, я принимаю участие в контроле над ходом работ по благоустройству Страдаловки. Эту территорию ждут большие перемены. Но как долго потраченные силы и средства будут приносить пользу, зависит от отношения каждого, кто приходит на реку, - считает Александра Гранкова.

Рената БЕЛИЧ