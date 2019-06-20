Первый туристический слет пройдет на Боровском поле

В Боровском районе готовятся провести Первый туристско-краеведческий слет трудовых коллективов. Проходить он будет два дня - 29 и 30 июня - на поляне около лагеря «Зеленый Бор», в месте поворота на коттеджный поселок Боровики.

Одним из организаторов этого масштабного мероприятия стал заместитель директора ДЮСШ «Звезда» Боровского районного физкультурно-оздоровительного комплекса, тренер по баскетболу Центра физкультуры и спорта Балабанова Дмитрий ЧЕРНОВ.



Подобное мероприятие в Боровском районе когда-то уже было. А потому, вспомнив, что нет ничего лучшего, чем хорошо забытое старое, Дмитрий Чернов предложил коллегами из ДЮСШ «Звезда» стать инициаторами активного отдыха на природе для работающего населения.

Идею поддержали, и Дмитрий разработал положение слета, сформулировал его цели и задачи. Среди таковых - приобщение к занятиям активными видами спорта, пропаганда здорового образа жизни, сплочение трудовых коллективов, а также формирование и развитие туристских навыков.

Возраст участников: от 18 лет и выше. Могут испытать себя даже пожилые люди. Правда, до места проведения слета участники и команды должны добираться самостоятельно. А пожить эти два дня придется в палатках, готовя еду в полевых условиях.

Участников, которые уже подают заявки, ожидают испытания разной степени сложности.

- Будут стрельба, волейбол, но самое интересное - это комбинированный туристский маршрут на дистанции до пяти километров. Участникам придется преодолевать его, выполняя различные задания, среди которых туристические узлы, разжигание костра, спортивный спуск-подъем, определение азимута, переправа вброд, горизонтальный маятник - с помощью веревки надо будет переправляться на другой берег реки. И многое другое. Причем все придется делать без страховочных систем. Одним словом, скучно на слете не будет никому. А победителей ждут кубки, грамоты и сувениры. Я уверен, что на слете будет очень интересно, - обещает Дмитрий.

Сейчас Чернов обзванивает предприятия, приглашая боровчан, которые по каким-то причинам еще не знают о предстоящем слете. Возможно, он окажется не таким многочисленным, как хотелось бы, но, судя по командам, уже готовым сразиться в двухдневной битве туристов, яркие участники сделают его одним из запоминающихся событий 2019 года.

Инна ЕМЕЛИНА

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