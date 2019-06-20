По ходу дела

В «Городке» внесли корректировки в работу подрядчика по просьбе жителей.

Ремонтные работы детской площадки в Балабаново-1 рядом с детсадом «Василек» вызвали бурю протеста жильцов дома по улице Дзержинского, 92.

Вопросов к подрядчику возникало много, и свое недовольство 18 июня жители озвучили администрации и окружным депутатам Светлане ХОХЛОВОЙ и Владимиру ТАРАНУ.

ДВЕ СТОРОНЫ БОРДЮРА

Комиссия из числа сотрудников администрации и депкорпуса вечером минувшего вторника пришла посмотреть, как ведутся работы. Время было выбрано очень удачно: люди уже вернулись с работы и смогли присоединиться к обсуждению планов по благоустройству их микрорайона.

Возмущение жильцов вызвал тот факт, что рабочие решили сделать вокруг площадки бордюры. В плане подобные работы обозначены не были, но строителей можно понять: детский городок всегда хочется как-то отгородить от проезжей части.

Однако доброжелатели не учли, что та часть улицы, на которой решили возвести бордюры, нужна людям для того, чтобы парковать машины. Кроме того, утром в этом месте весьма оживленное движение - кто-то привозит детей в сад, кто-то в школу, кто-то едет на работу. Уменьшение дороги на метр могло просто парализовать движение.

- Не нужны нам эти бордюры! - заявили самые активные жильцы дома 92 депутатам.

Народные избранники прислушались к разумным аргументам, но предложили опросить и менее активных жильцов, тем более что мнения выступавших как всегда разделились: кому-то очень нравились бордюры и совершенно не нравились автомобили.

Было решено пройтись по квартирам и позвать людей на собрание. Они-то и рассказали, как недавно ребенок выбежал с площадки, и мать успела схватить малыша буквально перед колесами автомобиля. В итоге остановились на стороне безопасности.

- Решили, что нужно не бордюры ставить, а красивую ограду, такую же, как с другой стороны площадки, - рассказывает Светлана Николаевна. - Развернули машину с бетоном и посоветовали строителям не отклоняться от плана. Жителей поддержал и депутат Владимир ТАРАН: - Все работы по благоустройству мы инициируем для комфорта горожан. Но когда возникают спорные вопросы, во главу угла нужно ставить безопасность! Очень важно, чтобы жители принимали участие в обсуждении вопросов, касающихся их комфорта, поскольку слыша их мнения нам - окружным депутатам, легче следить, все ли правильно делает подрядчик.

Однако вопросы благоустройства не ограничились одними бордюрами. Собравшиеся продемонстрировали бережное отношение к казенным деньгам.

- Зачем класть новую брусчатку? - возмутились самые экономные граждане. - Старая была вполне нормальная!

- Строители сняли покрытие, потому что оно пошло «волнами», - успокоили их депутаты. - Выбрасывать хорошую плитку никто не собирается, ее положат на новое основание. Заменят только 30 %, потому что некоторые экземпляры потрескались, рассыпались от времени или их повредили в процессе работы.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ВОСПИТЫВАЕТ БУДУЩИХ ГРАЖДАН

В общем, все, что будет вокруг детского городка, обсудили достаточно быстро.

Осталось только рассмотреть наполнение и оформление объекта.

- Что это за руина? - возмущенно тыкали пальцем жители в сломанный «самолет».

Кусок железа, притворяющийся самолетиком, действительно, не вызывал доверия не только у родителей и заведующей детским садом Светланы Хохловой, но и у самых беззаботных детишек.

- Детская площадка - это не просто элемент благоустройства территории, - говорит Светлана Николаевна. - Это то место, где проживает очень важную часть своей жизни маленький человек. Мы не можем сказать ребенку: «Подожди, когда у города будут деньги, а пока покатайся со слишком крутой горки и полазь по трухлявой облезлой лесенке.» Детство проходит очень быстро, и оно должно быть счастливым. Посмотрите, как обустроены игровые территории в нашем детском саду! Мы понимаем, что это не просто качели и тренажеры, это среда обитания, которая воспитывает будущих граждан.

Действительно, как только во дворе появляется хорошая детская площадка, жизнь любого дома совершенно преображается, потому что досуг маленьких жителей становится приятнее и разнообразнее.

- Особенно жителей порадовало резиновое покрытие, - говорит Светлана Николаевна. - Оно делает подвижные игры более безопасными.

То, что игровая площадка - совсем не детская проблема, считает и Владимир Таран. По его мнению, подходить к решению этого вопроса надо основательно и рачительно, продумывая пункты, отвечающие за безопасность и практичность элементов для детских игр.

Согласно контракту, выполнить работы подрядчик должен в течение месяца, но взятый темп, возможно, сократит пописанные сроки. Однако чтобы скорость не обернулась плохим качеством, Светлана Хохлова и Владимир Таран обещали ежедневно контролировать ход работ.

Рената БЕЛИЧ