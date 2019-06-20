Никто не забыт

В поселениях района рассказали об уходе за воинскими захоронениями.



День начала Великой Отечественной Войны у многих боровчан стоит в одном ряду с праздником Победы. Традиционно, к этой дате в городах и селах стараются отремонтировать и благоустроить воинские мемориалы, не забывая при этом и о самых далеких и труднодоступных уголках района.

В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ

Очень серьезно подходят к сохранению памяти о подвиге советских солдат в Ворсине. Хорошим примером этому служит деревня Коряково, где на небольшой населенный пункт существует сразу два памятника, связанных с Великой Отечественной Войной. Глава местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ не раз упоминал о том, какую роль играет патриотическое воспитание подрастающего поколения, и как важно, научить ребят гордиться и чтить свою историю.

- Наверное, нет такой семьи, которую бы не затронули события тех страшных лет. И независимо от того, сколько прошло или пройдет лет, мы должны помнить всех тех, кто не жалея своей жизни, отстоял свободу и независимость нашей родины. В деревне Коряково у нас установлена памятная стела солдатам сражавшейся здесь дивизии, а кроме того, есть захоронение одного из павших бойцов, которое было обустроено его детьми. И наша задача приложить все усилия, чтобы этих воинов не забыли никогда, - отметил Георгий Иванович.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАЧАЛА

Впрочем, не стоит забывать, что благоустройство требует не только внимания от местных властей, но и финансовых вложений. И если у Ворсина проблем с наполняемостью бюджета нет, то в остальных сельских поселениях успеть отремонтировать все в срок может просто не хватить сил и средств. В таких ситуациях на помощь чиновникам приходят активные жители.

Например, в деревне Николаевке, входящей в состав совхоза Боровский, жители взялись своими силами ухаживать за солдатскими могилами.

- Если какие-нибудь масштабные работы проводятся, то конечно обращаемся в администрацию. И ни разу нам не отказали. Ну а если нужно ограды подкрасить, плитку уложить, то мы и своими силами справимся. Это, можно сказать, наш долг. Кроме того, традиционно на День Победы у нас проходит сход жителей. Без салютов и парадов, но почтить память солдат необходимо, - отметил староста деревни Николай СЫРМАН.

В ПРИМЕР СОСЕДЯМ

Поддерживает такой подход и в Асеньевском. Именно здесь расположена деревня Федорино, которую можно назвать уникальной для всего Боровского района. В этом небольшом населенном пункте расположено сразу три памятника, посвященных Великой Отечественной Войне, и появились они благодаря инициативе местных жителей.

- Активность жителей и старосты деревни просто поразительны. Люди действительно болеют за историю родного края и всегда выходят с предложениями и инициативами. Так здесь помимо Братской могилы, появилось и артиллерийское орудие, и памятный камень в честь уроженца Федорино, героя Советского Союза Григория БЕЗОБРАЗОВА. Регулярно активисты выходят на субботник, проводят акции, приглашают поучаствовать ребят из борисовской школы. Это колоссальный труд и хочется сказать всем огромное спасибо за такое неравнодушие, - рассказывает глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ДРУГОЙ ПУТЬ

По-другому построена работа с местами захоронений в Кривском. Глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО активно занимается привлечением бизнесменов к участию в жизни муниципалитета, и забота о памятниках тоже не стала исключением.

Хорошим примером можно назвать деревню Новомихайловское. Несмотря на то, что населенный пункт находится на некотором отдалении от соседей, братская могила здесь выглядит очень чистой и ухоженной, не уступая стелам в Ворсине или Боровске.

- Мы проводим большую работу по сохранению воинских захоронений, и большую помощь в этом нам оказывают бизнесмены. Большинство таких мест закреплено за предпринимателем или организацией, которые следят за его состоянием. Ну и администрация, конечно же, тоже не остается в стороне, ведь сохранение истории - наше общее дело, - рассказал Алексей Витальевич.

НА ОТШИБЕ

Возможно, пойти по такому же пути следовало бы и в Совьяках. Учитывая размеры территории и удаленность населенных пунктов друг от друга, следить за всем сразу и заниматься благоустройством каждого памятника местной администрации непросто.

Особенно, когда речь идет о памятниках, до которых невозможно добраться на автомобиле. Один из таких расположен в деревне Ильино, и пройти к нему можно, лишь перебравшись через небольшой ручей.

- Стараемся уделять внимание всем захоронениям, и в первую очередь прислушиваемся к сигналам от местных жителей. В Ильино есть неравнодушные люди, которые нам сообщаю, когда возникает необходимость провести работы, и в этом году мы тоже будем заниматься благоустройством. Место не самое легкопроходимое, но справимся, - отметил глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ.

Несмотря на разницу в подходе, в каждом поселении отмечают важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной Войны. Приятно видеть, что в этом большом деле наряду с чиновниками участвует и так много неравнодушных жителей, готовых помогать властям словом и делом.

Степан ФЕДОРОВ

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