20.06.2019

День молодежи в Балабанове отметят костюмированым велопарадом



Праздник молодых и активных в поселениях Боровского района отметят в последние выходные текущего месяца. В Балабанове мероприятия запланированы на 28 июня,  где День молодежи традиционно решили посвятить спорту и творчеству.

- В 18.00 с площади у ДК стартует велопарад, принять участие в котором могут  все желающие, уверенно чувствующие себя на велосипеде на двухколесном средстве передвижения. Предварительной регистрации не будет, поэтому можно просто подкатить в указанный час к Дому культуры и влиться в поток единомышленников, - рассказывает директор учреждения культуры Ирина НИКИФОРЕНКО.

Велопарад проедет по улицам города и вернется обратно на площадь к ДК, где организаторы предложат участникам попробовать свои силы в различных велоиспытаниях.

- В рамках вело-парада предусмотрен конкурс костюмов. То есть любой желающий сможет облачиться в любой образ, соответственно украсив своего железного коня. Лучшие будут награждены подарками. А для велолюбителей младшего возраста за час до  основного мероприятия (17.00) пройдут соревнования на велосипедах в формате «Веселых стартов», - говорит директор ДК.

Завершит эту часть праздника профессиональное трюковое вело-шоу и мастер-класс.

- В третий раз пройдет открытый фестиваль юношеского и молодежного творчества «Молодые ветра». Исполнители представят номера в различных жанрах: вокале, хореографии, оригинальном жанре. Если кто-то чувствует в себе потенциал и желание выступить на этом фестивале, то мы готовы принять заявку на участие, - приглашает Ирина  Никифоренко.

В завершении Дня молодежи состоится выступление студии современного танца «Dance Rush» с интерактивной программой, призы и подарки, пиротехническое шоу и дискотека.

 Анна КНЯЗЕВА

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