Кому это надо?

Мусоросортирующее предприятие в Балабанове третий год работает, нарушая законы.

В январе 2019 года в Калужской области явила себя мусорная реформа. Ее приход был ярким и шумным - с переполненными контейнерными площадками и потоком негодования со стороны абонентов, которые оказались собственниками жилплощади, неожиданно начавшей производить мусор.

В этой теме как-то поутихла другая история, связанная с ТБО. А именно, незаконная деятельность ООО «Спецтранс», которое в границах города Балабанова занялось сортировкой бытовых отходов. С момента обнаружения этого факта миновало уже два с половиной года. Однако, несмотря на жесткую позицию Городской Думы и прокуратуры Боровского района, мусорные развалы с территории города не только не исчезли, но практически легализовали себя.

ИСТОКИ

В январе 2017 года депутаты балабановской Городской Думы с удивлением узнали, что на окраине их родного города, о котором они в интересах своих избирателей обещали заботиться, в полную силу функционирует предприятие, занимающееся сортировкой бытового мусора. Информацию об этом парламентариям сообщили жители улиц Лермонтова и Пушкина, мимо которых начали регулярно проезжать грузовики с отходами. Позже это подтвердила и администрация города с ремаркой о том, что ООО «Спецтранс» вывозит мусор, с которым основной перевозчик по некоторым причинам не справляется.

После разговора депутаты посетили предприятие, «спасавшее» Балабаново от мусорной проблемы, и осознали, что приобрели проблему куда большую: горы отходов на необорудованной площадке, источавшие вонь даже на крепком морозе; конвейер для сортировки, не справляющийся с объемами, и все это с очевидным нарушением правил землепользования и экологических норм.

Легализовать свою незаконную деятельность директор предприятия Александр ТЕЛЬНОВ попытался в тот же год: вышел на Думу с просьбой изменить вид разрешенного использования земельного участка, на котором находится мусоросортировка. Однако депутатский корпус, в полномочия которого входит решать подобные вопросы, единогласно отказался это делать, потребовал от предпринимателя прекратить заниматься незаконной деятельностью, а поняв, что по-хорошему эту проблему не решить, обратился лично к прокурору Боровского района Александру ЕГОРОВУ.

БУКВА ЗАКОНА

В октябре 2018 года прокуратура Боровского района совместно с Управлением Росприроднадзора по Калужской области и администрацией города Балабанова провела проверку деятельности ООО «Спецтранс».

- В результате было установлено, что земельный участок на улице Лермонтова, принадлежащий «Спецтрансу» на праве собственности, имеет вид разрешенного использования для размещения и обслуживания объектов прирельсовой базы. Но по факту предприятие занималось иным видом деятельности - сбором и транспортировкой отходов третьего и четвертого классов опасности и обработкой отходов четвертого класса опасности. В связи с этим прокуратура вынесла Представление, потребовав незамедлительно его рассмотреть и устранить выявленные нарушения, - рассказывает Александр Егоров.

Подобный документ в понимании каждого из нас выглядит, как прямое руководство к прекращению прежней деятельности. Но прокурор уточняет: надзорный орган не имеет права закрывать какой-либо бизнес, он может требовать привести свою деятельность в соответствие с законом.

В данном случае реакции со стороны руководства «Спецтранс» не последовало, мусор продолжали везти грузовыми машинами на улицу Лермонтова. В связи с этим прокуратура Боровского района возбудила два дела об административных правонарушениях. В декабре 2018 года в отношении директора ООО «Спецтранс» было вынесено два Постановления о назначении административного наказания: Росприроднадзором - в виде предупреждения за правонарушение в области охраны окружающей среды, и Росреестром - за нецелевое использование земельного участка в виде штрафа 100 тысяч рублей.

ЗРИ В КОРЕНЬ

С тем, что в своей работе ООО наступило на горло экологии, директор предприятия Александр Тельнов спорить не стал, а вот штраф обжаловал в Арбитражном суде Калужской области. Рассмотрение этого заявления было назначено на 5 марта, однако с тех пор заседание переносилось несколько раз, и очередная попытка поставить точку в этом вопросе отодвинута на 12 июля.

Что служит поводом такой нерасторопности, учитывая, что со своей стороны боровская прокуратура собрала внушительную доказательную базу нецелевого использования земли, можно только гадать. Вполне возможно, пауза в арбитраже способна затянуться до сентября, а там - выборы нового состава Городской Думы, а значит, шанс выйти еще раз на представительный орган с просьбой изменить своему участку вид разрешенного использования. Кто знает, вдруг, новые избранники будут посговорчивей?

Но прокуратура не может позволить предполагать, она действует на основе доказательств, и, как говорит Александр Егоров, не собирается отступать от занятой позиции.

14 июня состоялось совещание с участием представителей надзорного органа, администрации Балабанова, военного аэропорта «Ермолино» и директора ООО «Спецтранс». Последний заявил, что сортировкой мусора предприятие не занимается, на открытых участках его не складирует, а технику сдает кому-то в аренду. Кому именно, якобы, не знает, хотя еще в январе 2019 года по настоянию комиссии по городскому хозяйству состоялся очередной выход на скандальный участок, сортировкой мусора на котором занялась организация, представленная, как субподрядчик ГП «КРЭО». А везут этот мусор теперь не только с площадок ТБО Балабанова, но и всего Бороского района.

Так что, потихоньку пазл начинает складываться, и картина этого явно наплевательского отношения к закону начинает намекать на «руку автора».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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