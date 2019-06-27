Названа предварительная причина гибели рыбы в Протве

Случившаяся недавно в Боровском районе экологическая катастрофа на реке Протве до сих пор продолжает вызывать большой резонанс среди жителей. Еще сильнее его подогревает и тот факт, что до сих пор никто из чиновников так и не озвучил причин столь внезапного обмеления водоема и гибели рыбы. Зато занимающиеся расследованием случившегося сотрудники районной прокуратуры уже успели поделиться первыми выводами.

Если не знать о том, что еще пару недель назад берега Протвы были усеяны мертвой рыбой, то может сложиться впечатление, будто бы никакой экологической катастрофы не было и вовсе.

Причины трагедии до сих пор остаются не назваными, и в социальных сетях можно найти самые разные предположения о случившемся. Наиболее популярный из них, а именно то, что обмеление произошло из-за перекрытия плотины, подтверждают и сотрудники районной прокуратуры, которые завели уголовное дело в отношении неопределенных лиц и сейчас устанавливают все детали.

- Предварительной причиной гибели рыбы мы считаем удушье. После перекрытия плотины уровень воды резко упал, и кислорода для выживания водной фауны стало не хватать. Помимо этого мы продолжаем прорабатывать версию касательно сбросов в реку, будь то очистные сооружения или сторонние загрязнения, - пояснил заместитель главного прокурора Боровского района Иван ЕВСТРАТОВ.

Что касается предположения о сбросе в Протву вредных веществ, то здесь даже специалисты СЭС могут только развести руками.

- Подобные анализы не совсем наша компетенция. Мы занимаемся здоровьем людей и питьевой воды, а чтобы установить причины гибели рыб, нужно обратиться к специалистам в этой отрасли. Мы со своей стороны взяли пробы, но чтобы делать конкретные выводы, нужны соответствующие эксперты и более совершенное оборудование, чем то, что находится в нашем распоряжении, - отметил главный санитарный врач района Виктор БАГРОВ.

Делать конкретные выводы и называть имена виновных в произошедшем пока рано, но можно с уверенностью сказать, что, судя по развитию событий, фигуранты в уголовном деле из неизвестных лиц в скором времени должны получить конкретные фамилии и имена, а значит и ответить за последствия принятых ими решений.

Степан ФЕДОРОВ

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