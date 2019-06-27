Боровским муниципалитетам предложили посоревноваться за детскую площадку

В последнее время в социальных сетях жители Боровского района все чаще жалуются на состояние детских площадок. Ни для кого не секрет, что большинство игровых комплексов установлены еще в прошлом веке и давно требуют обновления или хотя бы ремонта.

Недовольство жителей не осталось без внимания администрации Боровского района, глава которой на прошедшей еженедельной планерке обратился к своим коллегам из поселений с просьбой уделить внимание детским городкам.

- Эта проблема не нова, и в том, что с каждым годом она становится все более обсуждаемой, ничего неожиданного нет. Я прошу вас закрепить за каждой площадкой ответственную организацию или лиц, если она находится в муниципальной собственности, которые бы следили за её состоянием, реагировали на замечания жителей и поддерживали в чистоте и презентабельном виде, - заявил Николай КАЛИНИЧЕВ.

Также он предложил на будущий год в рамках Фонда приоритетных проектов запустить кампанию по обновлению детских площадок и замене старых игровых конструкций современными, более безопасными и долговечными аналогами.

Помощь в этом надеются получить от компании «Соболь», расположенной на территории Балабанова. Это предприятие хорошо известно качеством своей спортивной продукции в России и за рубежом. Теперь же здесь намерены освоить выпуск малых форм для детских игровых площадок.

Первый такой городок в скором времени появится в одном из поселений Боровского района. Николай Калиничев даже пообещал выделить средства из бюджета на его установку. Но где именно это произойдет, зависит исключительно от расторопности местных органов власти. Главам администраций предложили разработать свои проекты, причем оперативно, поскольку приз в виде бюджетной поддержки получит тот, кто раньше всех представит необходимую документацию.

Что касается Балабанова, то здесь замглавы администрации по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА в тот же день дала команду готовить документы, чтобы опередить конкурентов.

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