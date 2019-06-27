В Балабанове приступили к проектированию «народного» сквера

Сквер для семейного отдыха с рабочим названием «Народный» перешел от стадии мечты к реальным действиям. Новый объект благоустройства в несколько этапов воплотят на улицах Лесной и Кооперативной, сделав его местом досуга горожан всех возрастов.

Недавно в администрации города состоялось рабочее совещание, темой которого стало обсуждения концепции нового общественного пространства в центре города. Участники встречи - архитектор Всеволод НЕРУШЕВ и председатель комиссии по городскому хозяйству Гордумы Светлана ЗАЦАРИННАЯ, рассказали представителю проектной организации свои идеи по наполнению сквера.

За долгие пять лет битвы за идею строительства зоны отдыха горожан всех возрастов, она разрослась в масштабе. С легкой руки экс-главы администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА и действующего градоначальника Сергея ГАЛКИНА теперь в Балабанове готовятся осуществить уникальный по своему ландшафту и воплощению проект.

В итоге это будет огромная пешеходная зона, которая объединит заброшенный пустырь ул. Лесной и всю улицу Кооперативную. Для территории, предусмотренной для игровой площадки, участники встречи дали много свежих предложений. Среди них - установка уникальных игровых элементов, антивандальных лавочек с розетками для зарядки мобильных устройств, выделение зоны для проведения локальных праздничных мероприятий, посадка живой елки и много зеленых насаждений, о которых жители Балабанова говорили во время опроса, проведенного на общегородском субботнике на пустыре 13 апреля. Между многоэтажными домами улиц Лесной и Кооперативной предлагают поместить спортивную зону со скейтпарком и ворк-аутом. А выделенная дорожка для велосипедистов и роллеров пройдет вдоль пешеходной зоны с лавочками и фонарным освещением, которая соединит две улицы.

В начале июля подготовят черновой вариант проекта, который будет представлен на всех общегородских мероприятиях. Посмотрев на него, жители города смогут внести свои предложения по организации этого пространства.

- Мы хотим, чтобы горожане стали соавторами этого уникального проекта, чтобы делились своими идеями, самыми яркими и неординарными. Мы ставим перед собой задачу обыграть «лесное» расположение будущего сквера: создать максимально большую зеленую зону, использовать природные материалы (камень, дерево и металл). Все остальное, а именно наполнение пространства, - зависит от предложений наших жителей, - говорит Светлана ЗАЦАРИННАЯ.

Уже к осени итоговый проект сквера должен появиться на столе главы администрации Сергея Галкина, чтобы в последующие годы можно было приступить к его воплощению. Реализация намеченного плана, охватывающего две улицы, займет не один год, но работающая над ним команда нацелена не превращать его в долгострой.

Иван КРЕЧЕТ

Мнения

Артем АЛЕКСЕНКО, тренер «ЦФиС» г. Балабаново

- Моя главная задача, как тренера, привлечь к спорту нашу молодежь и детей. А потому проект, который планируют воплотить в центре города, мне нравится даже на стадии концепта. Предлагаемая в нем спортивная зона создаст дополнительные условия для формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения. Сейчас я работаю над идеей уличных тренировок, и в будущем на этой территории её вполне можно будет реализовать. У меня уже есть ряд предложений по формированию спортобъекта в рамках «Семейного» парка, обязательно внесу их при обсуждении конечного варианта проекта.

Александра ГРАНКОВА, учитель СОШ №1 г. Балабаново

- Мне в этом проекте нравится его целостность, ведь сейчас в городе нет места, где можно отдохнуть всей семьей с учетом интересов каждого. Очень хорошо, что появится большая прогулочная зона в центре города, которая будет безопасной, что очень важно для детей и пожилых людей.

Что касается идей, то при проектировании необходимо продумать подъезд автотранспорта к частным домам улицы Кооперативной, которого сейчас нет. Ведь это не только вопрос удобства для жителей, но и необходимость в экстренных ситуациях.

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