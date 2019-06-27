Пострадавшим от обрушения и пожара боровчанам дадут денег на съемные квартиры

В последнее время в Борвоске происшествия в жилых домах идут одно за другим. Сначала в доме №6Б на улице Рабочей в одной из квартир рухнул потолок, а затем на площади Ленина случился страшный пожар, унесший жизни трех человек.

Районные власти потребовали от городской администрации принять меры для обеспечения всех пострадавших временным жильем, и чиновники, посовещавшись с депутатами, нашли подходящий вариант.

Остаться без крыши над головой - одно из самых больших несчастий, которое только может выпасть на голову человека. Тем более страшно, когда происходит это по воле случая или безалаберности сторонних людей. После пожара и обрушения в Боровске местным властям поручили в максимально сжатые сроки разобраться с ситуацией, и чиновникам удалось достаточно быстро подобрать подходящее решение.

В четверг, 20-го июня, состоялось срочное заседание городской Думы, на котором народным избранникам было необходимо принять или доработать предложенный вариант помощи оставшимся без крова боровчанам. Пускаться в долгие дебаты народные избранники не стали и единогласно проголосовали в поддержку задумки администрации.

- Было решено, что всем пострадавшим в течение года будут компенсироваться затраты на найм жилья. Возмещаемая каждой семье сумма не может превышать 15 тысяч рублей. В перспективе жителям дома на улице Рабочей новые квартиры будут предоставлены в рамках программы по переселению - сейчас ведутся переговоры о перемещении дома в планах на расселение с 2024-го на 2020-й год. С домом на площади Ленина ситуация несколько сложнее, поэтому сначала необходимо будет дождаться заключения экспертов, а потом уже - капитального ремонта или реконструкции, которые будут запланированы на его основании, - рассказала ВРИО главы администрации города Анжелика БОДРОВА.

Впрочем, решение о финансовой поддержке оказалось не единственным итогом этих происшествий. После пожара, произошедшего по вине двух пьющих мужчин, на которых теперь заведено уголовное дело, в МЧС было принято решение провести профилактику среди маргиналов района. Как отметил начальник отдела надзорной деятельности Александр ЛАРИОНОВ, от глав администраций поселений были получены списки наиболее проблемных лиц, к которым в скором времени должна нагрянуть проверка.

Кроме того, глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал боровчан подумать о своей безопасности, приведя в пример существовавшую при Советском Союзе систему.

- Самым лучшим гарантом того, что вы получите новое комфортное жилье можно считать только страхование своей собственности. В советские времена это было обязательным условием, и в наших условиях, я думаю, было бы не лишним задуматься о приобретении такого полиса, - подчеркнул Николай Александрович.

При этом Калиничев отметил, что власти ни в коем случае не сбрасывают с себя ответственность, но чиновники работают в соответствии с существующими положениями и программами, и порой это может обернуться ожиданием, которое для потерявшего жилье человека кажется настоящей пыткой.

Степан ФЕДОРОВ

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