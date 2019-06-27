Цена вопроса

Боровский район давно перестал быть экологически чистым. Конечно, в нем еще остались места, куда не добрался человек, но все остальные обжитые территории страдают от прогресса.

Внутри муниципального района даже можно составить рейтинг неудачников, и вряд ли кто-то поспорит, что первое место по экологическим проблемам в нем займет Ермолино. За минувшие полгода именно этот муниципалитет чаще всех остальных становился местом происшествий, которые, в большинстве своем, случались с участием ГП «Калугаоблводоканал».

Однако на пятки соседу наступает и Балабаново, жители которого давно считают, что воздух над городом портят выбросы бывшей «спички», а единственный водоем - реку Страдаловку, даже после переключения стоков кабицынского микрорайона на очистные Обнинска ничто не спасет.

Вот и в минувшую среду в нашу группу в ВК житель Балабанова прислал видео, на котором из трубы «Союз-центра» (приемника «спички») валит черный дым, как при выборе Папы Римского. Насколько опасен для здоровья горожан такой, уходящий в небо столб гари, достоверно никто не знает, но в своих комментариях к происходящему горожане уверенно выражают беспокойство за загрязнение воздуха и, как следствие, за свое здоровье.

Насколько жива вода в балабановском роднике возле Страдаловки тоже сказать сложно. После того, как аналогичный источник на Роще прогремел на весь Боровский район обнаружением в нем кишечной палочки, прошла проверка «ключей» и в Боровске. Но единственный балабановский родник по-прежнему только обещают исследовать на чистоту.

Без малого три года назад в черте этого промышленного города появилось мусоросортировочное предприятие, в открытое противостояние с которым вступили местные депутаты и прокуратура Боровского района. Но, несмотря на упорную работу, добиться закрытия этого проблемного и потенциально опасного для экологии места не получается.

Весь этот далеко не полный набор проблемных вопросов, которые не могут не влиять на каждого боровчанина, ставят перед местными администрациями первоочередные задачи экологического контроля. В районе даже призадумались над созданием своей профильной службы. Но стоит ли ожидать результат в условиях, когда интересы бизнеса, приносящего весомый рубль в бюджеты всех уровней, ставится в приоритет?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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