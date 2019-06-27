В шаге от мечты

Балабановские спортсмены призывают горожан сказать «да» новому ФОКу.



В Балабанове живет и тренируется много спортсменов, показывающих впечатляющие результаты не только на соревнованиях районного или областного уровня, но и завоевывающих медали на международных и всероссийских турнирах.

При этом победы их куются не в стенах современного спортивного центра, а в старых залах еще советской эпохи.

Чтобы изменить эту ситуацию и раскрыть перед чемпионами новые горизонты, активисты и тренеры пошли «в народ» собирать подписи за строительство в городе нового физкультурно-оздоровительного центра.

НЕ ПО СРЕДСТВАМ

Возведение столь масштабных инфраструктурных объектов как ФОК обычно вылетает казне в очень серьезную «копеечку». В случае с Балабаново, стоимость планируемого объекта и вовсе составляет чуть ли не весь годовой бюджет поселения.

Само собой, потратить столь внушительную сумму пусть даже и на необходимый спортивный комплекс власти не могут.

- Задумка очень хороша, но самостоятельно воплотить её в жизнь муниципалитету было бы не по силам. Для этого нам необходимо попасть в соответствующую федеральную программу, но и этого может оказаться недостаточно. Нужно чтобы участие в строительстве приняли областные власти, - отметила заместитель главы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА.

Действительно, масштаб проекта впечатляет. «Намечтали» чиновники на сумму порядка 350-и миллионов рублей, но разноплановость спортивного комплекса действительно впечатляет. Здесь и залы для групповых занятий, и «тренажерка», и даже крытый плавательный бассейн. С такой инфраструктурой у молодежи появится возможность заниматься практически любым видом спорта, нужно лишь, чтобы в правительстве области дали «добро».

СЛОВО ГОРОЖАНАМ

Убедить Калугу в необходимости строительства объекта вызвались сами балабановские спортсмены, организовавшие сбор подписей в поддержку инициативы среди жителей. Для того чтобы получить желаемую сумму, им необходимо показать, что горожане единодушны в своем желании разместить в городе новый ФОК, а для этого нужно чтобы свои инициалы под петицией поставили не менее трех тысяч человек. В пересчете на общую численность населения получается, что свою поддержку должны оказать хотя бы 10% горожан, но активисты уверены, что люди откликнуться на призыв, тем более что необходимость в новой спортивной инфраструктуре назрела уже давно.

- У нас в городе живет очень много талантливых ребят, которые мечтают о новых победах и хотят посвятить свою жизнь спорту. К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой, что достигая определенных высот, большинство из них вынуждено уезжать тренироваться в другие города, поскольку в Балабанове нет условий для их дальнейшего развития. Новый ФОК создал бы необходимую базу, где спортсмены могли готовиться к серьезным соревнованиям и это, безусловно, положительно бы сказалась на их успехах, - считает один из идейных вдохновителей сбора подписей, тренер по смешанным единоборствам Артем АЛЕКСЕНКО.

НА ПУТИ К УСПЕХУ

К сожалению, несмотря на весь энтузиазм, сходу набрать необходимое количество голосов активистам не удалось. Взяв за основу самый простой и проверенный способ работы с людьми - поквартирный обход, добровольцы просто физически не смогли за один раз обойти и половины жилых домов. К тому же, реакция жителей на предложение подписать петицию тоже далеко не всегда оказывается положительной, или хотя бы адекватной.

- Бывали разные случаи. Есть те, кто выступает за любое благоустройство и соглашаются с тем, что ФОК в нашем городе необходим. Но иногда встречаются люди, которые считают, что мы занимаемся ерундой. Неприятно, конечно, но когда делаешь такое большое и важное дело нельзя останавливаться. Нужно идти вперед и продолжать начатую инициативу, - считает заместитель директора ДЮСШ «Звезда» и один из главных «лоббистов» строительства ФОКа Дмитрий ЧЕРНОВ.

Активный сбор подписей эти спортсмены проводят на всех городских мероприятиях. Не стал исключением и День города, куда для того, чтобы вдохновить горожан на отметку в подписных листах, Артем АЛЕКСЕНКО пригласил знаменитого обнинского пловца, серебряного призера олимпийских игр Николая СКВОРЦОВА. Он, со своей стороны, не только попросил горожан не оставлять без внимания эту инициативу, но и пообещал в будущем муниципальному ФОК с тренерским составом для водных видов спорта.

На сегодняшний день удалось собрать тысячу голосов, но работы еще предстоит много, и активисты верят, что поставленная ими планка в три тысячи голосов обязательна будет достигнута. Ведь, как и в любом спортивном состязании, победа возможно лишь в том случае, если бороться за неё изо всех сил.

Степан ФЕДОРОВ

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