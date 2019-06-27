Эхо войны

В деревне Жилетово захоронили останки двух красноармейцев.



С годами из памяти людей неизбежно стираются воспоминания даже о самых страшных моментах истории, однако некоторые трагедии столь ужасающи, что остаются жить в сознании многих поколений. К таким, безусловно, относится и Великая Отечественная Война, с окончания которой минуло уже 74 года, но её «эхо» ощущается до сих пор.

Каждый год в Боровском районе обнаруживают снаряды, оружие, а порой и останки тех, кто не пожалел своей жизни в боях за Родину, но остался без должного погребения.

Недавно на братской могиле в деревне Жилетово перезахоронили двух неизвестных красноармейцев и еще раз напомнили местным школьникам о том, почему это событие имеет столь большое значение для всех жителей Боровского района.

БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ

В ходе Великой Отечественной большинство выпавших на долю Боровского района боев пришлось на самые страшные первые годы войны. В то время, когда армия всеми силами старалась остановить неприятеля на подступах к столице, не было времени на то, чтобы обеспечить достойные похороны, а порой даже просто сосчитать всех погибших бойцов.

Масштабы этой ужасной войны поражают, ведь даже 74 года спустя, продолжают находить останки солдат, опознать которых подчас невозможно.

Недавно подобное случилось на территории Асеньевского, где члены поискового отряда «Отечество» извлекли из земли останки двух бойцов. К сожалению, солдатских медальонов при них не было обнаружено, и установить их имена или родной населенный пункт у историков не получится.

Захоронение безымянных героев прошло на братской могиле в деревне Жилетово, и принять участие в этом мероприятии приехали не только представители власти и вооруженных сил, но и ученики окрестных школ, которые, несмотря на летние каникулы, выразили желание присутствовать на этом важном событии.

- В следующем году мы будем отмечать большую дату - 75 лет со дня Великой Победы. Подвиг наших дедов и прадедов невозможно выразить словами, но отголосок тех страшных событий мы ощущаем и через десятилетия, находя тела тех, кто пал, сражаясь за свободу нашей Родины. Говорят, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И наш долг, как потомков, приложить все усилия, чтобы ни один из этих неназванных героев, не был забыт, - обратилась к присутствующим глава администрации сельского поселения Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

И пусть все эти посмертные почести не смогут вернуть погибших бойцов или даже утешить тех, кто ждал их дома, важность этого момента понятна каждому. В годы, когда в живых осталось совсем мало ветеранов, и узнать о войне подрастающее поколение может лишь со страниц книг и с экранов мониторов, именно такие церемонии помогают ребятам понять всю глубину и величие подвига, совершенного их дедами и прадедами.

С этой же целью по всей России была запущена акция «Горсть памяти», которая на территории Боровского района стартовала именно с воинского захоронения в деревне Жилетово. Её цель - собрать по горсти земли с каждого мемориала в стране и передать в Министерство Обороны.

- Это очень важное событие. В таких масштабах оно проводится, можно сказать, раз в сто лет. Сейчас в московском в парке «Патриот» завершается строительство главного храма Министерства Обороны, рядом с которым и планируется разместить всю поступившую с захоронений землю. Её пересыплют в снаряды, и создадут целую аллею памяти с подписями, откуда она была доставлена. В случае с нашим районом, по всем поселениям было наполнено 32 кисета. Они уже переданы военному комиссару, - рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

В последнее время все чаще встречаются попытки переписать историю, возвеличивая вклад в победы над фашизмом одних стран и преуменьшая заслуги других. К сожалению, пройдет еще немного времени и не останется в живых никого, кто мог бы рассказать правду о том, что творилось в те страшные годы.

Поэтому, даже сейчас, те, кто погибли почти сто лет назад, продолжают служить нам напоминанием о том, какую цену пришлось заплатить за столь необходимую всему миру Победу.

Степан ФЕДОРОВ

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