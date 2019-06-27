Юных балабановцев будут знакомить с творчеством боровских художников

Летние выходные - прекрасное время не только для отдыха на природе, но и для знакомства с творчеством талантливых людей. Возможность открыть для себя новые грани прекрасного традиционно дает боровский Музейно-выставочный центр, директор которого Ильхам НИГМАТУЛИН всегда рад новым и хорошим знакомым друзьям.

ДВА ПОВОДА

Переступая порог боровской «картинки», как неофициально называют Музейно-выставочный центр, сразу попадаешь в особую атмосферу, которую, несомненно, создает и старинное здание, где под одной крышей размещены актовый зал, музей и выставочный павильон. В нем очень часто одновременно представлены работы нескольких авторов, работающих не только в разных техниках, но и видах искусства.

Сейчас, придя в МВЦ, можно найти экспонаты, которые заинтересуют посетителей разных возрастов.

- До 10 июля в наших стенах проходит выставка работ художника Владимира ДРОЗДОВА «Весеннее настроение». Это очень яркие и красивые работы, передающие всю палитру природных красок. Одновременно с ней можно посмотреть «Куклы». Так называется выставка педагога балабановской школы № 3Оксаны МИХАЙЛОВОЙ. Она работает в технике грунтового текстиля и делает удивительные игрушки, посмотреть на которые будет интересно и детям и их родителям, - рассказывает Ильхам НИГМАТУЛИН.

В графике выставок МВЦ не бывает перерыва. А потому, перед окончанием анонсированных выше работ, в стенах «картинки» будут выставлены работы еще одного художника.

- На этот раз мы приглашаем жителей Боровского район на открытие выставки члена Союза художников России Юрия ШЕРОВА, которое состоится 6 июня. Его работы очень интересны и необычны. Кто-то считает, что автор работает в так называемом примитивном или наивном жанре. Но на самом деле, глядя на картины художника, понимаешь, что он пишет за гранью каких-либо правил, - рассказывает Ильхам Нигматулин.

КУЛЬТПОХОД

Знакомство с творчеством других людей - безграничный опыт, который помогает каждому человеку постичь неведомое ранее, раскрыть свой внутренний потенциал и расширить кругозор. Для тех, у кого не всегда хватает времени на посещение выставок и музеев, директор боровского МВЦ придумал выездной вариант культурного познания.

- В Балабанове не первый год во время летних каникул проходит замечательная программа «Выходи во двор играть», которую проводят сотрудники Дома культуры и Центра физкультуры и спорта. В каждом микрорайоне они вовлекают в активную среду целые семьи балабановцев. Мне кажется, это замечательная возможность популяризации культуры, а потому скоро мы станем участниками этого проекта. Недавно в рамках культурного обмена в балабановкой библиотеке прошла выставка боровских художников. Теперь мы хотим сделать распечатку этих работ и представлять балабановцам мини-выставку, рассказывая о каждой картине и ее авторе,- делится Ильхам НИГМАТУЛИН.

Участие директора боровского МВЦ в дворовом проекте ДК и ЦФиС внесло коррективы и в график этих анимационных встреч: по его просьбе в список микрорайонов, где в течение лета пройдет «Выходи во двор играть», внесут и «Белорусский квартал».

Анна КНЯЗЕВА

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