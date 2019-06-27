Компания «ЧИП» отстояла право на управление домом в Балабанове

Так сложилось, что обычно судебные разбирательства возникают при наличии у жителей претензий к управляющей компании. С домом №6 по улице Московской сложилась совершенно иная ситуация - здесь сами горожане выступили в защиту своей УК, вместе с которой смогли отстоять право последней заниматься дальнейшим благоустройством и ремонтом жилплощади.

Хорошо известная жителям Обнинска управляющая компания «ЧИП» в Балабанове начала работать относительно недавно. Дом №6 по улице Московской стал одним из первых, который захотел перейти «под крыло» новичка, однако далеко не все жители согласились с таким решением, и в многоэтажке развернулась настоящая гражданская война.

- Одна группа жителей решила оспорить заключение договора с нашей организацией через суд. Дескать, голосование прошло нечестно, а результаты были подтасованы. В то же самое время с иском вышла УК «Русиново», которая пыталась оспорить итоги проверки ГЖИ на ту же тему. Однако оба суда завершились в нашу пользу и теперь окончательно доказано, что домом мы управляем абсолютно законно и правильно, и никаких нарушений с нашей стороны нет. В очередной раз подтверждается, что решать вопросы в сфере ЖКХ можно только сообща: активные жители и управляющая компания. А жители этого дома очень активны, особенно хочется отметить и поблагодарить за сотрудничество Анну ВАГАНЯН, Галину ЦЫГАНКОВУ, Ларису ШМАТОВУ и других активистов дома, - отметил руководитель УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

У Евгения Вячеславовича и местных жителей большие планы относительно дальнейшего развития территории и ремонта самого здания. Через пару недель здесь пройдет встреча с жителями, на которой будет утвержден дальнейший план работ.

- Честно сказать, мы очень рады, что все завершилось таким образом. По сравнению с нашей прошлой УК, разница чувствуется сразу. Те же полотенцесушители у нас нормально не работали уже долгое время, а «ЧИП», только взяв дом, сразу же привел их в норму. Надеемся, что и в дальнейшем компания будет проявлять такое же внимание и активность, - рассказала старшая по дому Анна ВАГАНЯН.

После официального решения суда местные жители теперь могут начинать строить планы относительно долгосрочного сотрудничества со своей управляющей компанией, а уж насколько плодотворным оно окажется, зависит только от желания сторон.

Семен ФРОЛОВ

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