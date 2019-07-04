Собачья работа

В Боровском районе ищут место для «прописки» бродячих животных.

Проблема с бездомными животными в прошлом году оказалась крайне актуальной для жителей Калужской области. Вспышки бешенства фиксировались по всему региону, а в Боровске зараженный пес за один день покусал сразу восемь человек.

После этого в правительстве области задумались над созданием муниципальных предприятий по отлову и содержанию бесхозных зверей. Районные власти взялись за реализацию инициативы с большим энтузиазмом, однако пока так и не смогли продвинуться дальше решения основного вопроса - в каком поселении будет базироваться «собачья» организация?

БЕЗДОМНЫЙ МУП

Несмотря на то что прорабатывать различные варианты создания нового муниципального предприятия начали еще полгода назад, вопросом о том, где именно будут прописаны бродячие животные, стали задаваться только в конце июня.

Сама по себе идея организации подконтрольной администрации службы по отлову и содержанию бездомных животных довольно неплоха, но требует для реализации серьезной проработки. Среди прочего необходимо найти персонал, закупить оборудование, получить разрешения и, само собой, выделить подходящий участок земли, на котором можно построить целый комплекс, в котором животных будут осматривать и содержать, пока не выйдет срок передержки.

И если остальные сложности можно решать по мере их возникновения, то с местом «приземления» нового МУП следует определиться как можно раньше. Пока что районные чиновники обратились к поселениям с просьбой посмотреть в своих муниципалитетах участки, подходящие под базу организации. При этом, как сообщила, вернувшись с районной планерки, заместитель главы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА, обязательным условием стало нахождение земли в черте населенного пункта, что сразу вызывает немало вопросов.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ «СОСЕДИ»

Решения проблемы с бродячими животными давно ждут жители всех без исключения поселений Боровского района. Это дело нужное, а учитывая опыт прошлого года, еще и необходимое. Но поддержать создание по соседству столь специфического предприятия согласятся единицы местных жителей. Большинство, вполне прогнозируемо, пойдет волной протеста, опасаясь стать «собачьим» населенным пунктом как минимум из-за разносящегося по круге собачьего лая. И прежде чем вызваться добровольцем, главам поселений не мешало бы как следует обдумать эти нюансы.

С этим согласны даже те, кто активно занимается решением проблемы бродячих животных.

- Никто не спорит, что это серьезный вопрос, который необходимо проработать. Но размещать подобное предприятие в черте города, мне кажется не самой лучшей идеей. Животным же не объяснишь, что нужно соблюдать тишину, и это чревато тем, что собачий лай будет мешать людям круглосуточно. Нельзя, решая одну проблему, тут же создавать другую, и место для открытия для нового МУПа нужно выбирать с умом, - отметила депутат балабановской Городской Думы Людмила СУХАНОВА.

РАМКИ ЗАКОНА

Впрочем, районные чиновники поспешили успокоить заволновавшихся боровчан, отметив, что четких требований на сегодняшний день не существует.

- Ни федеральное законодательство, ни ветеринарные нормы не обязывают нас размещать организации по отлову и содержанию в черте города. В скором времени должен выйти областной закон, который будет содержать четкие предписания, а пока мы ищем любое подходящее место на территории района, - подчеркнул заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.

А вот от задумки создать новое предприятие в партнерстве с фондом помощи животным «Вторая жизнь» в деревне Петрово пришлось отказаться. Приют оказался слишком мал, чтобы соответствовать прописанным требованиям.

В сухом остатке получается, что пока поселениям просто бросили «пробный шар», чтобы проверить, где к инициативе отнесутся более лояльно. Активная работа начнется только после утверждения закона в его окончательной редакции, а до тех пор критерии и параметры, в рамках которых предстоит работать чиновникам, могут существенно поменяться. Остается только надеяться, что эти изменения не будут ставить интересы братьев наших меньших выше людских.

Степан ФЕДОРОВ

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